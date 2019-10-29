Минпромторг планирует расширять сеть торговых представительств в Африке

МОСКВА/СОЧИ, 29 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует расширять сеть из имеющихся сейчас четырех торговых представительств на африканском континенте, рассказал РИА Новости на экономическом форуме "Россия-Африка" замглавы ведомства Алексей Груздев.

"У нас пока в Африке, к сожалению, открыты торгпредства только в четырех странах, и три из них – это Северная Африка. Мы планируем расширять эту сеть. Пока мы будем дополнительно аккредитовывать действующие торгпредства на сопредельные страны, у нас уже торгпред в ЮАР аккредитован таким образом на соседние государства и, возможно, еще расширим его мандат, и, конечно, где-то в Африке южнее Сахары нужно открывать дополнительную точку", - сказал Груздев.

При этом сами торгпреды РФ из африканских стран, по его словам, говорят о неподдельном интересе российского малого и среднего бизнеса к выходу в регион. "Но таким компаниям нужна будет интенсивная господдержка, и они должны идти уже по проторенной крупным бизнесом дороге, поскольку пока Африка для них – это terra incognita", - считает замглавы Минпромторга.