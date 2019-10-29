СК завел дело о невыплате зарплат на Ногинском хлебокомбинате

Отмечается, что следователи допросили свыше 60 работников предприятия, в том числе гендиректора и бухгалтера, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация для назначения экономической и бухгалтерской экспертиз. Расследование данного уголовного дела находится на контроле у руководства регионального ГСУСК России.

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуаций, на хлебозаводе работают порядка 700 человек, многие без официальных трудовых договоров. Работники хлебокомбината объявили голодовку, требуя вернуть им не только "белую" зарплату, по которой, по утверждению работников, задолженность небольшая, но и "черную", отметил он. По его словам, следствие в настоящее время устанавливает количество пострадавших сотрудников и сумму задолженности перед ними.