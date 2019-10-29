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РИА Новости

СК завел дело о невыплате зарплат на Ногинском хлебокомбинате

12:27 29.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о невыплате зарплат работникам ОАО "Ногинский хлебокомбинат" и о преднамеренном банкротстве, задержан председатель совета директоров предприятия, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше 3 месяцев работникам ОАО "Ногинский хлебокомбинат" (ч.3 ст. 145.1 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). По подозрению в совершении указанных преступлений следователем задержан председатель совета директоров ОАО "Ногинский хлебокомбинат", - сказала она.
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2 октября, 10:52РИА Новости
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Отмечается, что следователи допросили свыше 60 работников предприятия, в том числе гендиректора и бухгалтера, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация для назначения экономической и бухгалтерской экспертиз. Расследование данного уголовного дела находится на контроле у руководства регионального ГСУСК России.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуаций, на хлебозаводе работают порядка 700 человек, многие без официальных трудовых договоров. Работники хлебокомбината объявили голодовку, требуя вернуть им не только "белую" зарплату, по которой, по утверждению работников, задолженность небольшая, но и "черную", отметил он. По его словам, следствие в настоящее время устанавливает количество пострадавших сотрудников и сумму задолженности перед ними.
Медсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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