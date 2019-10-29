За критическими статьями о России в Европе стоят США, считает эксперт

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Источником статей в газетах Северной Европы с критическими высказываниями в адрес России являются США, через них они стараются оправдать свое присутствие в Прибалтике, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее в шведском издании Dagens Nyheter появилась статья о том, что страны Евросоюза должны противостоять своему "историческому врагу" России.

По словам эксперта, источник статьи понятен – это военные круги США. "Цель тоже понятна – оправдать американское военное присутствие в Прибалтике и его наращивание, и другая цель – посеять сомнения у населения Швеции и у шведских политиков в необходимости придерживаться нейтралитета", - сказал РИА Новости эксперт.

"Дело в том, что США наращивают свое присутствие в странах Прибалтики, в Польше, и предпринимают такие шаги, чтобы оказать влияние на Швецию, Финляндию, поколебать их нейтралитет и втянуть их в деятельность блока НАТО. Считать ее (статью) изолированной или самостоятельной вряд ли оправдано, она ложится в общий ряд публикаций и действий, которые предпринимают США и американская пропаганда на Балтике", - отметил он.

Оленченко считает, что статью можно вписать в один ряд с тем, "что в прошлую пятницу, 25 числа, в США в Джеймстаунском фонде, это близкий к военным кругам США фонд, прошла дискуссия под названием "Как защитить страны Балтии". "Там проводилась мысль, что США в случае нападения России на страны Прибалтики начнут военные действия в Калининградской области с участием Польши и надеются, что этому не будет противиться, в частности, Швеция", - отметил эксперт.

По его мнению, сейчас "необходимы шаги со стороны здравомыслящих политиков, шведских, финских и прибалтийских, которые стоят на позициях здравомыслия, чтобы заявить о своем неприятии использованию Прибалтики как театра военных действий".