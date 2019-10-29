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РИА Новости

За критическими статьями о России в Европе стоят США, считает эксперт

12:26 29.10.2019
1082
© REUTERS / Brian SnyderСША
США
© REUTERS / Brian Snyder
США. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Источником статей в газетах Северной Европы с критическими высказываниями в адрес России являются США, через них они стараются оправдать свое присутствие в Прибалтике, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Ранее в шведском издании Dagens Nyheter появилась статья о том, что страны Евросоюза должны противостоять своему "историческому врагу" России.
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По словам эксперта, источник статьи понятен – это военные круги США. "Цель тоже понятна – оправдать американское военное присутствие в Прибалтике и его наращивание, и другая цель – посеять сомнения у населения Швеции и у шведских политиков в необходимости придерживаться нейтралитета", - сказал РИА Новости эксперт.
"Дело в том, что США наращивают свое присутствие в странах Прибалтики, в Польше, и предпринимают такие шаги, чтобы оказать влияние на Швецию, Финляндию, поколебать их нейтралитет и втянуть их в деятельность блока НАТО. Считать ее (статью) изолированной или самостоятельной вряд ли оправдано, она ложится в общий ряд публикаций и действий, которые предпринимают США и американская пропаганда на Балтике", - отметил он.
Оленченко считает, что статью можно вписать в один ряд с тем, "что в прошлую пятницу, 25 числа, в США в Джеймстаунском фонде, это близкий к военным кругам США фонд, прошла дискуссия под названием "Как защитить страны Балтии". "Там проводилась мысль, что США в случае нападения России на страны Прибалтики начнут военные действия в Калининградской области с участием Польши и надеются, что этому не будет противиться, в частности, Швеция", - отметил эксперт.
По его мнению, сейчас "необходимы шаги со стороны здравомыслящих политиков, шведских, финских и прибалтийских, которые стоят на позициях здравомыслия, чтобы заявить о своем неприятии использованию Прибалтики как театра военных действий".
Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий и последующие перспективы при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, конфликт приведёт к потере Россией Калининградской области.
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Владимир ОленченкоЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И ведь таким экспертам в кавычках зарплату платят. Кто платит, под ту дудку они и поют.
29 октября, 12:31
Павел Иванов
330025
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