Эксперты рассказали, сколько будут стоить горнолыжные туры этой зимой

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Стоимость горнолыжного отдыха в России за год почти не изменилась, путевки на отечественные курорты стоят в два раза дешевле, чем на европейские. Средняя цена горнолыжных туров за границу начинается от 100 тысяч рублей, сообщает Travelata.ru.
Специалисты сервиса проанализировали продажи и выяснили, что почти половину туров (47%) российские горнолыжники приобрели на отечественные курорты. На втором месте — Андорра (19%), на третьем — Италия (16%).
На Австрию и Болгарию пришлось по 9% всех проданных путевок.
В этом сезоне горнолыжный отдых на российских курортах немного — на одну тысячу рублей —подешевел, средний чек составил 45 тысяч рублей. Туры за рубеж подорожали в среднем с 96 до 112 тысяч рублей.