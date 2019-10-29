Эксперты рассказали, сколько будут стоить горнолыжные туры этой зимой

Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Стоимость горнолыжного отдыха в России за год почти не изменилась, путевки на отечественные курорты стоят в два раза дешевле, чем на европейские. Средняя цена горнолыжных туров за границу начинается от 100 тысяч рублей, сообщает Travelata.ru.

Специалисты сервиса проанализировали продажи и выяснили, что почти половину туров (47%) российские горнолыжники приобрели на отечественные курорты. На втором месте — Андорра (19%), на третьем — Италия (16%).

На Австрию и Болгарию пришлось по 9% всех проданных путевок.