Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T13:44Z
https://ria.ru/20191029/1560344481.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151768/24/1517682461_0:125:2993:1809_1036x0_80_0_0_63548ae13894416dbc0f3453abd501e7.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, сколько будут стоить горнолыжные туры этой зимой

13:44 29.10.2019
123
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Стоимость горнолыжного отдыха в России за год почти не изменилась, путевки на отечественные курорты стоят в два раза дешевле, чем на европейские. Средняя цена горнолыжных туров за границу начинается от 100 тысяч рублей, сообщает Travelata.ru.
Специалисты сервиса проанализировали продажи и выяснили, что почти половину туров (47%) российские горнолыжники приобрели на отечественные курорты. На втором месте — Андорра (19%), на третьем — Италия (16%).
На Австрию и Болгарию пришлось по 9% всех проданных путевок.
В этом сезоне горнолыжный отдых на российских курортах немного — на одну тысячу рублей —подешевел, средний чек составил 45 тысяч рублей. Туры за рубеж подорожали в среднем с 96 до 112 тысяч рублей.
Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
26 августа, 13:07Туризм
Эксперты выяснили, какие страны выбирают туристы для активного отдыха
100011
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАвстрияРоссияАндорраИталияБолгария
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана
Вид на Таллин
Большинство эстонцев поддерживают идею строительства АЭС, показал опрос
Отдыхающие на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму изучают возможности создать горнолыжный курорт
Эд Ширан
Эд Ширан стал самой высокооплачиваемой звездой Великобритании до 30 лет
Туристы в отеле в Анталье
Эксперт оценил перспективы системы All Inclusive в Турции
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Цены на отдых в Турции в 2020 году не повысятся, считает эксперт
Националисты на Украине
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Семья
В Минздраве заявили об отсутствии проблем с устройством в семьи детей с ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков назвал обмен санкциями вынужденной мерой
Президент РФ Владимир Путин
Путин во вторник встретится с ректором МГУ Садовничим
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Зюганов поддержал возрождение комсомола как стартовой площадки для карьеры
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА Россия сегодня
Авторы новой системы пенсионных накоплений станут ее участниками
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Рафаэль Гросси
Биография Рафаэля Гросси
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Налог на проживание в Турции выгоден курортам Крыма, считает депутат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась колонна военной полиции
15:44В центре Бейрута неизвестные избили демонстрантов и журналистов
15:44МИД предупредил россиян о продлении режима ЧС на Суматре
15:41Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"
15:41Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
Лента новостейМолния