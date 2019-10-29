Опрос показал отношение москвичей и петербуржцев к сервисам доставки еды

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сервисами доставки еды в Москве и Санкт-Петербурге пользуется около 10% абонентов мобильных операторов, говорится в исследовании Quiet Media, охватывающим данные трафика 8 миллионов пользователей в обеих столицах.

"Общая доля абонентов, использующих хотя бы один из двух сервисов доставки еды - Яндекс.Еда или Delivery Club, - в обоих городах примерно одинаковая. В Москве сервисом пользуются около 11% абонентов мобильных операторов. В Санкт-Петербурге это показатель составляет около 10%", - говорится в исследовании.

Там отмечается, что сервисом Delivery Club пользуется более 677 тысяч абонентов, сервисом Яндекс.Еда - 156 тысяч абонентов.

Доли агрегаторов в сравнении по столицам по всем заказчикам очень близки. "В Москве Яндекс.Еда обслуживает 24% едоков, в Санкт-Петербурге – около 26%", - добавляется в документе.

Основная аудитория обоих сервисов – люди в возрасте от 24 до 35 лет. Их доля достигает почти 48% от общего числа пользователей Delivery Club и Яндекс.Еды. При этом доли мужчин и женщин находятся почти на одном уровне, с некоторым перевесом в пользу мужской аудитории: по данным исследования, 52% пользователей сервисов - мужчины и 48% – женщины.