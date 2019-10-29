Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T12:24Z
https://ria.ru/20191029/1560344424.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152566/52/1525665237_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_b58468a2ac2734c80c4a4cd2413c609a.jpg
РИА Новости

Опрос показал отношение москвичей и петербуржцев к сервисам доставки еды

12:24 29.10.2019
272
CC0 / qusuypa / Роллы
Роллы
CC0 / qusuypa /
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сервисами доставки еды в Москве и Санкт-Петербурге пользуется около 10% абонентов мобильных операторов, говорится в исследовании Quiet Media, охватывающим данные трафика 8 миллионов пользователей в обеих столицах.
"Общая доля абонентов, использующих хотя бы один из двух сервисов доставки еды - Яндекс.Еда или Delivery Club, - в обоих городах примерно одинаковая. В Москве сервисом пользуются около 11% абонентов мобильных операторов. В Санкт-Петербурге это показатель составляет около 10%", - говорится в исследовании.
Там отмечается, что сервисом Delivery Club пользуется более 677 тысяч абонентов, сервисом Яндекс.Еда - 156 тысяч абонентов.
Доли агрегаторов в сравнении по столицам по всем заказчикам очень близки. "В Москве Яндекс.Еда обслуживает 24% едоков, в Санкт-Петербурге – около 26%", - добавляется в документе.
Основная аудитория обоих сервисов – люди в возрасте от 24 до 35 лет. Их доля достигает почти 48% от общего числа пользователей Delivery Club и Яндекс.Еды. При этом доли мужчин и женщин находятся почти на одном уровне, с некоторым перевесом в пользу мужской аудитории: по данным исследования, 52% пользователей сервисов - мужчины и 48% – женщины.
QuietMedia – оператор рекламы, размещаемой на инвентаре операторов связи. В основе используемой технологии обработки данных оператора – big data (данные огромных объемов) сотовых операторов, которая позволяет давать точечную рекламу пользователям мобильного интернета: от места нахождения пользователя или скорости его передвижения до ежедневных запросов, интересов и поведенческих характеристик.
Доставка еды
6 сентября, 15:55РИА Новости
Сбербанк тестирует сервис по доставке еды
300000
Обсудить 0
МоскваСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Сирия
В Госдуме оценили намерение США защищать нефтедобычу в Сирии
Девушка с ноутбуком
Более 50% россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов
Осень в Красноярском крае
Полную карту российских лесов составят в 2020 году
Наушники AirPods Pro
Apple представила беспроводные наушники с шумоподавлением
Самолет Boeing 737 Max
Самолет 737 MAX станет одним из самых безопасных, заявил глава Boeing
Полицейская машина в США
СМИ: в США семья случайно соорудила взрывное устройство и убила женщину
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
Минпромторг планирует расширять сеть торговых представительств в Африке
Выпускники
Минтруд запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Половые структуры грибов Aspergillus nidulans, полные генетически разнообразных спор
Ученые нашли способ борьбы с ядовитыми плесневыми грибками
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Пластиковые ложки и вилки
В Greenpeace раскритиковали идею создания одноразовой "натуральной" посуды
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Сотрудник полиции
Второму участнику ДТП с погибшими на остановке в Сочи предъявили обвинения
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина объявила об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Лента новостейМолния