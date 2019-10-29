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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назначили нового управляющего делами Московской патриархии

12:20 29.10.2019 (обновлено: 12:52 29.10.2019)
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© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь ПалкинЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви во вторник назначил на пост управляющего делами Московской патриархии епископа Воскресенского Дионисия, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Удовлетворить прошение преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) служил на посту управляющего делами Московской патриархии с февраля 2019 года. Первым заместителем митрополита Саввы тогда же был назначен Епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).
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