В РПЦ назначили нового управляющего делами Московской патриархии

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви во вторник назначил на пост управляющего делами Московской патриархии епископа Воскресенского Дионисия, сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Удовлетворить прошение преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.