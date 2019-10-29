Около 90% россиян не планируют отмечать Хэллоуин, показал опрос

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство россиян (90%) слышали про Хэллоуин, но отмечать его не планируют, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается Хэллоуин, известный также как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно расхаживают в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча.

Согласно опросу, в первый раз услышали про Хэллоуин только 7% респондентов, 3% слышали про праздник и будут его отмечать, а 90% слышали, но отмечать не планируют. Среди тех опрошенных, кто не будет отмечать Хэллоуин, 67% считают, что этот праздник предназначен для стран с иной культурой и традициями, 34% опрошенных не считаю праздник важным, а 16% не видит в этом празднике ничего хорошего.

Кроме того, опрос показал, что 13% говорят о положительном отношении к празднующим. Чаще других — молодежь 18-24 лет (30%) и 25-34 лет (22%). Также 18% респондентов отрицательно относятся к тем, кто празднует Хэллоуин, преимущественно это россияне 45-59 лет (22%) и 60+ (28%).

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Также 68% опрошенных скорее безразличны к тому, празднуют россияне Хэллоуин или нет.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 октября. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.