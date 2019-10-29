Полную карту российских лесов составят в 2020 году

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первая в истории современной России карта с количеством и типом лесов в стране будет составлена в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза, поступившем в РИА Новости.

"На данный момент инвентаризация лесов полностью проведена в 74 субъектах Российской Федерации. В 2020 году будут дообследованы остальные регионы, и впервые в истории современной России будет получена полная, актуальная обобщенная информация о количестве и качестве российских лесов, состоянии насаждений, объеме накопленного углерода, экологических характеристиках лесов", – приводятся в сообщении слова главы Рослесхоза Сергея Аноприенко.

"Это поможет потенциальным инвесторам и представителям органов государственной власти при планировании размещения предприятий лесопромышленного комплекса в регионах", - говорится в сообщении.

Работы стартовали в 2007 году. Сейчас Рослесхоз завершил запланированный на 2019 год объем работ по государственной инвентаризации лесов России в 16 субъектах, обследовав более 244 млн гектаров леса.