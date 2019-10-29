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РИА Новости

Полную карту российских лесов составят в 2020 году

12:12 29.10.2019
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкОсень в Красноярском крае
Осень в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Осень в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первая в истории современной России карта с количеством и типом лесов в стране будет составлена в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза, поступившем в РИА Новости.
"На данный момент инвентаризация лесов полностью проведена в 74 субъектах Российской Федерации. В 2020 году будут дообследованы остальные регионы, и впервые в истории современной России будет получена полная, актуальная обобщенная информация о количестве и качестве российских лесов, состоянии насаждений, объеме накопленного углерода, экологических характеристиках лесов", – приводятся в сообщении слова главы Рослесхоза Сергея Аноприенко.
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с вице-премьером РФ А. Хлопониным. 26 июля 2016
26 июля 2016, 17:44РИА Новости
Российские власти готовят "дорожную карту" по воспроизводству лесовПравительство готовит "дорожную карту" по лесу, воспроизводить его должны будут все лесопользователи, а не только заготовщики древесины, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Это поможет потенциальным инвесторам и представителям органов государственной власти при планировании размещения предприятий лесопромышленного комплекса в регионах", - говорится в сообщении.
Работы стартовали в 2007 году. Сейчас Рослесхоз завершил запланированный на 2019 год объем работ по государственной инвентаризации лесов России в 16 субъектах, обследовав более 244 млн гектаров леса.
В Рослесхозе уточнили, что государственная инвентаризация лесов проводится для оценки и учета лесных ресурсов по 117 показателям.
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РослесхозРоссияЭкономика
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