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РИА Новости
Новости Подмосковья

Налоговые поступления в бюджет Подмосковья от АПК выросли в два раза

12:10 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОГОРСК, 29 окт — РИА Новости. Объем налоговых поступлений в бюджет Подмосковья от предприятий агропромышленного комплекса региона с 2014 года вырос вдвое, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"По поступлению налоговых сборов в консолидированный бюджет, с 2014 года мы выросли с 39 миллиардов по прогнозу почти до 80 миллиардов в этом году. Это сельхозпроизводство и переработка пищевой продукции", - сказал Хромов", - сказал Хромов на заседании регионального правительства.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы прирост инвестиций в основной капитал региона от реализации проектов сферы АПК планируется на уровне 5 миллиардов рублей ежегодно.
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