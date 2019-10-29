Налоговые поступления в бюджет Подмосковья от АПК выросли в два раза

"По поступлению налоговых сборов в консолидированный бюджет, с 2014 года мы выросли с 39 миллиардов по прогнозу почти до 80 миллиардов в этом году. Это сельхозпроизводство и переработка пищевой продукции", - сказал Хромов", - сказал Хромов на заседании регионального правительства.