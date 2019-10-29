Глава Гонконга опровергла слухи о своей отставке

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвала ложными слухами информацию о том, что Пекин намеревается отправить ее в отставку, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что Пекин разрабатывает план по отставке Кэрри Лэм с должности главы администрации Гонконга в свете ожесточенных протестов против ее руководства. Срок полномочий Лэм истекает в 2022 году, однако если президент КНР Си Цзиньпин не изменит своих намерений, то, по данным издания, временно исполняющий обязанности будет назначен уже к марту.
"Что касается сообщений в зарубежных СМИ о том, что центральное правительство намеревается ее заменить, Кэрри Лэм сказала, что МИД уже разобрался с этой ситуацией, и указала, что эти сообщения - ложные слухи со скрытыми мотивами. Также она заявила, что центральное правительство всегда поддерживало то, как она, будучи главой администрации, разбирается с текущими насильственными инцидентами", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
25 октября, 14:08РИА НовостиВ ООН отметили рост протестных движений по всему миру
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.