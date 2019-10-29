Глава Гонконга опровергла слухи о своей отставке

"Что касается сообщений в зарубежных СМИ о том, что центральное правительство намеревается ее заменить, Кэрри Лэм сказала, что МИД уже разобрался с этой ситуацией, и указала, что эти сообщения - ложные слухи со скрытыми мотивами. Также она заявила, что центральное правительство всегда поддерживало то, как она, будучи главой администрации, разбирается с текущими насильственными инцидентами", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.