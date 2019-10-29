Эд Ширан стал самой высокооплачиваемой звездой Великобритании до 30 лет

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Музыкант Эд Ширан стал самой высокооплачиваемой звездой Великобритании в возрасте до 30 лет, возглавив ежегодный рейтинг издания heatworld.
Благодаря мировому турне Divide, 28-летний автор хита Shape Of You почти удвоил свой доход: с 94 миллионов фунтов стерлингов, которые у него были в 2017 году, до 170 миллионов.
Второе место в рейтинге занял 30-летний актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера. В 2019 году он заработал 90 миллионов фунтов стерлингов.
На третьем месте оказался бывший солист One Direction Гарри Стайлс (25 лет) с доходом 64 миллиона фунтов стерлингов.
© AP Photo / Carlo AllegriАктер Дэниэл Рэдклифф
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Актер Дэниэл Рэдклифф
© AP Photo / Carlo Allegri
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБританский певец и актер Гарри Стайлс
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Британский певец и актер Гарри Стайлс
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/ Charles SykesБританская актриса Эмма Уотсон
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Британская актриса Эмма Уотсон
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
© AP Photo / Invision/ Joel RyanМодель Кара Делевинь
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Модель Кара Делевинь
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
© AP Photo / Jonathan Short/InvisionПевица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне. 23 ноября 2015.
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Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне. 23 ноября 2015.
© AP Photo / Jonathan Short/Invision
1 из 5
Актер Дэниэл Рэдклифф
© AP Photo / Carlo Allegri
2 из 5
Британский певец и актер Гарри Стайлс
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
3 из 5
Британская актриса Эмма Уотсон
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
4 из 5
Модель Кара Делевинь
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
5 из 5
Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне. 23 ноября 2015.
© AP Photo / Jonathan Short/Invision
В рейтинг также попали актриса Эмма Уотсон (57 миллионов фунтов стерлингов), супермодель Кара Делевинь (39,5 миллионов фунтов стерлингов), Рита Ора (17,8 миллионов фунтов стерлингов) и другие.
Всего в списке оказались 30 британских знаменитостей.