Эд Ширан стал самой высокооплачиваемой звездой Великобритании до 30 лет

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Музыкант Эд Ширан стал самой высокооплачиваемой звездой Великобритании в возрасте до 30 лет, . Музыкант Эд Ширан стал самой высокооплачиваемой звездой Великобритании в возрасте до 30 лет, возглавив ежегодный рейтинг издания heatworld.

Благодаря мировому турне Divide, 28-летний автор хита Shape Of You почти удвоил свой доход: с 94 миллионов фунтов стерлингов, которые у него были в 2017 году, до 170 миллионов.

Второе место в рейтинге занял 30-летний актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера. В 2019 году он заработал 90 миллионов фунтов стерлингов.

На третьем месте оказался бывший солист One Direction Гарри Стайлс (25 лет) с доходом 64 миллиона фунтов стерлингов.

© AP Photo / Carlo Allegri Актер Дэниэл Рэдклифф 1 из 5 Актер Дэниэл Рэдклифф © AP Photo / Carlo Allegri © AP Photo / Invision/Evan Agostini Британский певец и актер Гарри Стайлс 2 из 5 Британский певец и актер Гарри Стайлс © AP Photo / Invision/Evan Agostini © AP Photo / Invision/ Charles Sykes Британская актриса Эмма Уотсон 3 из 5 Британская актриса Эмма Уотсон © AP Photo / Invision/ Charles Sykes © AP Photo / Invision/ Joel Ryan Модель Кара Делевинь 4 из 5 Модель Кара Делевинь © AP Photo / Invision/ Joel Ryan © AP Photo / Jonathan Short/Invision Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне. 23 ноября 2015. 5 из 5 Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне. 23 ноября 2015. © AP Photo / Jonathan Short/Invision 1 из 5 Актер Дэниэл Рэдклифф © AP Photo / Carlo Allegri 2 из 5 Британский певец и актер Гарри Стайлс © AP Photo / Invision/Evan Agostini 3 из 5 Британская актриса Эмма Уотсон © AP Photo / Invision/ Charles Sykes 4 из 5 Модель Кара Делевинь © AP Photo / Invision/ Joel Ryan 5 из 5 Певица Рита Ора на церемонии вручения премии British Fashion Awards-2015 в Лондоне. 23 ноября 2015. © AP Photo / Jonathan Short/Invision

В рейтинг также попали актриса Эмма Уотсон (57 миллионов фунтов стерлингов), супермодель Кара Делевинь (39,5 миллионов фунтов стерлингов), Рита Ора (17,8 миллионов фунтов стерлингов) и другие.