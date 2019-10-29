На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На 40-ом километре МКАД из грузовика выпали пустые газовые баллоны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП повреждения различной степени получили три легковые автомашины. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщает в свою очередь Центр организации дорожного движения (ЦОДД), на внутренней стороне 40-километра МКАД в районе торгового центра "Мега Теплый Стан" произошло столкновение четырех автомобилей, включая грузовик, движение ограничено.

"На внутренней стороне 40-км МКАД (в районе ТЦ "Мега Тёплый Стан") произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик. Грузовик перевернулся", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Уточняется, что движение автотранспорта ограничено до двух полос, есть серьезные затруднения. На месте работают оперативные службы.