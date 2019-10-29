Минск изучит возможность поставки нефти на НПЗ через порты Украины и Балтии

МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность поставки сырья на свои НПЗ из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки через порты Украины и стран Балтии в качестве альтернативы поставкам из РФ, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

"Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики", - сказала Гурина в интервью изданию "Республика" , опубликованном во вторник.

"Транспортные коридоры нам понятны, однако решение будет приниматься только в том случае, если альтернативные поставки будут экономически эффективны", - добавила она.

Гурина также обратила внимание, что по мере осуществления налогового маневра в РФ и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск изучает три варианта поставок нефти в страну, альтернативные поставкам из РФ. По его словам, это - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши, а также поставки по нефтепроводу "Одесса - Броды" из Украины и через порты Литвы и Латвии.