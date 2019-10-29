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РИА Новости

Минск изучит возможность поставки нефти на НПЗ через порты Украины и Балтии

11:59 29.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность поставки сырья на свои НПЗ из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки через порты Украины и стран Балтии в качестве альтернативы поставкам из РФ, сообщила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.
"Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики", - сказала Гурина в интервью изданию "Республика", опубликованном во вторник.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
10 октября, 14:47РИА Новости
Белоруссия в ноябре определит потери для Мозырского НПЗ из-за грязной нефти
"Транспортные коридоры нам понятны, однако решение будет приниматься только в том случае, если альтернативные поставки будут экономически эффективны", - добавила она.
Гурина также обратила внимание, что по мере осуществления налогового маневра в РФ и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск изучает три варианта поставок нефти в страну, альтернативные поставкам из РФ. По его словам, это - организация реверсной прокачки по нефтепроводу "Дружба" из Польши, а также поставки по нефтепроводу "Одесса - Броды" из Украины и через порты Литвы и Латвии.
Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель). Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявлял, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.
Добыча нефти
27 сентября, 18:20РИА Новости
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
20711119
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БелнефтехимАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну и правильно, пора снижжать продажу наших углеводородов за рубеж и восстанавливать своё перерабатывающее производство! А эти пусть ищут, где купить нефть, да и пора бы им искать где купить газ, денег-то у них полным-полно... У америки пусть берут в 4 раза дороже, ,пора послабления снимать - и вводить рыночные европейские цены для всех зажравшихся "наших союзников"! А за счёт этих повышений снижать цены внутри страны! Наши союзники - армия, флот, вкс и разведка, ну и монголы молодцы))
29 октября, 12:49
ddoomrules
4310101
Не дают батьке воровать так он думает как же натравить всех друг против друга в СНГ, как будто СНГ захочет делится....))))Не хочет батька самостоятельности, ему либо украсть, либо зависеть от запада)))))))
29 октября, 12:14
Руслан Мурадов
26000116
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