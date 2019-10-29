В Петербурге пять человек остаются в больницах после ДТП с трамваем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Пять человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой и трамваем в Санкт-Петербурге, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

В воскресенье, 20 октября, произошло столкновение маршрутки и трамвая на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, были направлены в больницы. 21 октября в медучреждениях находились семь человек, двое из которых были в тяжелом состоянии, затем выписали еще одного человека.