В Петербурге пять человек остаются в больницах после ДТП с трамваем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Пять человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой и трамваем в Санкт-Петербурге, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
В воскресенье, 20 октября, произошло столкновение маршрутки и трамвая на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Пятнадцать человек, в том числе трое детей, были направлены в больницы. 21 октября в медучреждениях находились семь человек, двое из которых были в тяжелом состоянии, затем выписали еще одного человека.
"По состоянию на 11.30 29 октября после ДТП на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в стационарах остаются 5 пострадавших: НИИ скорой помощи - один (удовлетворительное состояние); ГБ 26 - трое (средней тяжести); Детская городская больница 1 – один (удовлетворительное)", - написала Митянина в своем аккаунте в Twitter.