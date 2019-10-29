Радио СССР слушали люди во всем мире, заявили в Совете ветеранов Иновещания

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Радиопередачи СССР слушали люди, которые следили за жизнью советского народа и симпатизировали ему, таких было немало во всем мире, рассказала в интервью РИА Новости обозреватель главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки и Испании "Московского Радио" (позже - радио "Голос России"), заместитель председателя Совета ветеранов Иновещания Асия Хайретдинова.

Радиовещание из Москвы на зарубежные страны было запущено 29 октября 1929 года. Впервые голос из Советского Союза иностранная аудитория услышала на немецком языке. В то время станция называлась "Московское радио". С 1943 года она передавала ежедневно 152 передачи на 28 языках. Пиком вещания считаются 77 языков в 160 странах мира, объем достигал 248 часов в сутки.

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"В первую очередь, нас слушали люди, которые симпатизировали Советскому Союзу, болели за судьбу советского народа. Это – в основном. Но их было немало. Франция, Англия, особенно в военные годы. В Соединенных Штатах тоже было очень широкое движение сочувствия, солидарности и помощи", - рассказала Хайретдинова.

Каждая редакция, по ее словам, была похожа на страну вещания. Например, служба на английском языке - британцы по духу, вещавшие на Латинскую Америку были "отвязными и темпераментными", а сотрудники португальской редакции и вовсе устраивали в коридорах настоящие карнавалы.

"С приходом людей просвещенных у нас стали иначе строиться программы, совершенно поменялась тональность. Владимир Познер, например, вел Moscow Talk, такие трехминутные передачи, в которых он рассказывал обо всем, что видел. И все - в такой очень смелой форме. Я ему однажды задала вопрос, как эти трехминутки выглядят на фоне сухих комментариев. "Тигр на белой простыне", – ответил он. И действительно! У него был такой доверительный тон, он так обволакивал своим очарованием… Все американцы верили ему", - вспоминает Хайретдинова.

Сейчас, по ее мнению, дело Иновещания в России продолжает радиостанция Sputnik. Многое реализуется и благодаря интернету.