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РИА Новости

Вьетнам предложил ввести аттестацию российских экспортеров пшеницы

11:52 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая яровой пшеницы
Уборка урожая яровой пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Уборка урожая яровой пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вьетнам предложил ввести аттестацию российских компаний, которые заинтересованы в поставках пшеницы на вьетнамский рынок, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Россельхознадзор в середине октября сообщил о приостановке по просьбе Вьетнама выдачи фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну. Ранее Вьетнам уже предъявлял претензии к качеству российской пшеницы из-за превышения содержания в ней карантинных объектов.
Во вторник российское ведомство сообщило, что 24-25 октября в Хошимине состоялись переговоры члена коллегии Россельхознадзора, руководителя управления службы по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии Антона Кармазина с генеральным директором департамента по защите растений Вьетнама Хоанг Чунгом.
"По итогам встречи вьетнамская сторона в целях урегулирования ситуации с поставками российской пшеницы предложила ввести аттестацию российских предприятий-экспортеров. В этих целях Россельхознадзор направит перечень компаний, заинтересованных в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, с указанием предполагаемых объемов поставок, обладающих оборудованием по подработке зерна от семян сорных растений с целью соблюдения фитосанитарных требований Вьетнама", - говорится в сообщении.
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Представители Вьетнама также намерены проводить предотгрузочный мониторинг судов с пшеницей, направляющихся в эту страну, и планируют посетить Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений для обсуждения анализа фитосанитарных рисков в отношении полевого бодяка (его семена выявлялись в партиях пшеницы).
"Во избежание случаев подделки фитосанитарных сертификатов стороны обязались информировать друг друга о выданных документах в момент отгрузки. Вьетнамская сторона выразила заинтересованность в закупках российского зерна в 2020 году объемом более 2 миллионов тонн. Стороны обязались усилить соблюдение фитосанитарных требований при взаимных поставках зерна", - добавляет Россельхознадзор.
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РоссельхознадзорВьетнамРоссияЭкономика
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