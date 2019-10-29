Вьетнам предложил ввести аттестацию российских экспортеров пшеницы

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вьетнам предложил ввести аттестацию российских компаний, которые заинтересованы в поставках пшеницы на вьетнамский рынок, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россельхознадзор в середине октября сообщил о приостановке по просьбе Вьетнама выдачи фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну. Ранее Вьетнам уже предъявлял претензии к качеству российской пшеницы из-за превышения содержания в ней карантинных объектов.

Во вторник российское ведомство сообщило, что 24-25 октября в Хошимине состоялись переговоры члена коллегии Россельхознадзора, руководителя управления службы по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии Антона Кармазина с генеральным директором департамента по защите растений Вьетнама Хоанг Чунгом.

"По итогам встречи вьетнамская сторона в целях урегулирования ситуации с поставками российской пшеницы предложила ввести аттестацию российских предприятий-экспортеров. В этих целях Россельхознадзор направит перечень компаний, заинтересованных в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, с указанием предполагаемых объемов поставок, обладающих оборудованием по подработке зерна от семян сорных растений с целью соблюдения фитосанитарных требований Вьетнама", - говорится в сообщении.

Представители Вьетнама также намерены проводить предотгрузочный мониторинг судов с пшеницей, направляющихся в эту страну, и планируют посетить Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений для обсуждения анализа фитосанитарных рисков в отношении полевого бодяка (его семена выявлялись в партиях пшеницы).