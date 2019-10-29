В Минске начались переговоры трех подгрупп по Донбассу

ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Подгруппы по политическим, гуманитарным вопросам и безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и четырех ее подгрупп пройдут во вторник в столице Белоруссии. Ожидается, что в ходе переговоров стороны продолжат обсуждение обмена пленными, а также разведения сил в районах Петровского и Золотого в Донбассе.

"Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.