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РИА Новости

В Минске начались переговоры трех подгрупп по Донбассу

11:52 29.10.2019 (обновлено: 12:27 29.10.2019)
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Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Подгруппы по политическим, гуманитарным вопросам и безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и четырех ее подгрупп пройдут во вторник в столице Белоруссии. Ожидается, что в ходе переговоров стороны продолжат обсуждение обмена пленными, а также разведения сил в районах Петровского и Золотого в Донбассе.
Глава ДНР Денис Пушилин
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Глава ДНР назвал Киев ненадежным переговорщиком
"Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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