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РИА Новости
Новости Подмосковья

Порядка 12 крупных проектов реализуют в АПК Подмосковья до 2021 года

11:47 29.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСвиньи на ферме
Свиньи на ферме
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Свиньи на ферме
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московская область готовит к реализации порядка 12 крупных проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса общей стоимостью 108 миллиардов рублей, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
"Крупнейшие проекты АПК в стадии реализации на 2020-2021 годы. Сейчас в стадии реализации 12 только крупнейших проектов на сумму 108 миллиардов рублей, более 5 тысяч рабочих мест", - сказал Хромов на заседании регионального правительства.
По его словам, до конца года запустят ряд производств, на которых создадут около 900 рабочих мест.
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10:57Новости Подмосковья
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