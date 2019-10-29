Порядка 12 крупных проектов реализуют в АПК Подмосковья до 2021 года

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московская область готовит к реализации порядка 12 крупных проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса общей стоимостью 108 миллиардов рублей, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Крупнейшие проекты АПК в стадии реализации на 2020-2021 годы. Сейчас в стадии реализации 12 только крупнейших проектов на сумму 108 миллиардов рублей, более 5 тысяч рабочих мест", - сказал Хромов на заседании регионального правительства.