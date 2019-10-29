Шведская Dagens Nyheter назвала Россию "историческим врагом" Европы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Журналисты шведского издания Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали Евросоюз сплотиться против Москвы.

По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп предал союзников по НАТО, приняв решение вывести войска из Сирии, что в итоге стало "триумфом" России.

"Соединенные Штаты, хребет альянса, только что дезертировали из Сирии, оставив своих курдских союзников во власти другой страны — члена НАТО, Турции. А главный победитель в этой драме — Россия Владимира Путина, исторический враг", — говорится в материале.

В материале отмечается, что у европейских членов НАТО не было "плана Б" на случай такого развития событий. По мнению журналиста, теперь ЕС необходимо объединиться против российского соседа, который "за счет Ближнего Востока стал еще больше".

"Странам ЕС надо держаться вместе и использовать свою экономическую силу. Противостоять авторитарным силам — и в России, и в других регионах", — заключает издание.

Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.

После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, заняв несколько городов, ранее подконтрольных курдам — в частности, впервые за пять лет вошли в Ракку.

Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

В Сочи 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.