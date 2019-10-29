Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T13:06Z
https://ria.ru/20191029/1560342047.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/30/1560063067_0:183:3134:1946_1036x0_80_0_0_eafcaee971eb6b274154877251e0b589.jpg
РИА Новости

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию "историческим врагом" Европы

11:43 29.10.2019 (обновлено: 13:06 29.10.2019)
7615
© Алексей ФилипповКуст с опавшей листвой на Красной площади
Куст с опавшей листвой на Красной площади
© Алексей Филиппов
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Журналисты шведского издания Dagens Nyheter назвали Россию "историческим врагом" Европы и призвали Евросоюз сплотиться против Москвы.
По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп предал союзников по НАТО, приняв решение вывести войска из Сирии, что в итоге стало "триумфом" России.
"Соединенные Штаты, хребет альянса, только что дезертировали из Сирии, оставив своих курдских союзников во власти другой страны — члена НАТО, Турции. А главный победитель в этой драме — Россия Владимира Путина, исторический враг", — говорится в материале.
В материале отмечается, что у европейских членов НАТО не было "плана Б" на случай такого развития событий. По мнению журналиста, теперь ЕС необходимо объединиться против российского соседа, который "за счет Ближнего Востока стал еще больше".
"Странам ЕС надо держаться вместе и использовать свою экономическую силу. Противостоять авторитарным силам — и в России, и в других регионах", — заключает издание.
Полную версию материала читайте на портале ИноСМИ >>
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
10 июля, 02:46Медиавойны
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.
После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, заняв несколько городов, ранее подконтрольных курдам — в частности, впервые за пять лет вошли в Ракку.
Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
В Сочи 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
1282335222
Обсудить 43
ЕвросоюзШвецияРоссияСША
Популярные комментарии
А вот надо было добить под Полтавой!Гуманность вообще потом аукается. В свое время в СССР провели амнистию бандеровцев, прибалтийских лесных братьев... Ну и вот, оклемались! Теперь "благодарят" наперебой!
29 октября, 11:49
Von Stirliz
4320001
Думаю шведы забыли истоию немного! Враг в каком смысле? богатый сосед, когда нападаешь на котрого всегда по рогам получаешь? ну да мы такие, только мы не исторический враг, а вы ребята исторические бандиты которые так и ждут чтобы в горло вцепиться.
29 октября, 11:53
Александр Русский
4400001
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Женщина на дачном участке
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Министр обороны США Марк Эспер
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил о транспортных ограничениях в крупных городах Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
Лента новостейМолния