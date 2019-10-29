Резиденцию смоленского губернатора продадут для решения проблем больниц

БРЯНСК, 29 окт – РИА Новости. Резиденцию губернатора Смоленской области планируется приватизировать и продать примерно за 125 миллионов рублей, а вырученные деньги направить на решение проблем районных больниц, сообщает пресс-служба главы региона.

В сентябре губернатор Алексей Островский заявил, что решил продать служебный Lexus и губернаторскую резиденцию в Гнездове для решения проблем районных больниц. В настоящий момент проект закона "О внесении изменений в приложение к областному закону "Об областном прогнозном плане приватизации государственного имущества Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" внесен на рассмотрение в облдуму.

"Документом, в частности, предусмотрено включение в прогнозный план приватизации имущественного комплекса в Гнездове, известного как "резиденция губернатора". Рыночная стоимость имущества, находящегося на территории так называемой "резиденции губернатора", определена независимым оценщиком. Предполагается, что в результате приватизации объекта и его последующей продажи в бюджет региона поступит порядка 125 миллионов рублей", - говорится в сообщении.