Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:41Z
https://ria.ru/20191029/1560341841.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155147/02/1551470264_96:0:2000:1071_1036x0_80_0_0_3beb1b14f4d5166bda76a2782be53c28.jpg
РИА Новости

В Москве осудили вербовщика ИГ*

11:41 29.10.2019
160
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вербовщик террористической группировки "Исламское государство"* приговорен в Москве к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник столичное управление ФСБ РФ.
Об аресте трех исламистов в Москве сообщалось в марте прошлого года, среди них значился и Зурибек Рахматшоев. Спецслужбы выяснили, что он вместе с другими сторонниками радикальных идей переправляли боевиков в Сирию и Ирак. Изначально были задержаны 60 человек, но в СИЗО из них попали только трое.
Дверь зала судебных заседаний
15 октября, 08:24РИА Новости
В Томской области приговорили к 13 годам колонии вербовщика ИГ*
О дальнейшей судьбе задержанных и арестованных из-за секретности доныне ничего не сообщалось. Теперь из релиза УФСБ становится ясно, что еще в марте этого года Московский окружной военный суд назначил по крайней мере одному Рахматшоеву реальный срок.
"Двадцатого августа приговор вступил в законную силу… Суд признал Рахматшоева виновным по статьям "Содействие и организация деятельности террористической организации" и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как установил суд, Рахматшоев, в частности, "оправдывал деятельность террористов" и показывал пропагандистские видеоролики "Исламского государства"*. Кроме того, он заявлял о планах лично уехать на Сирию, чтобы там учить боевиков рукопашному бою и самому участвовать в боевых действиях.
Какие решения вынесены в отношении двух других арестованных вербовщиков, не уточняется.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане
14 сентября, 08:00РИА Новости
"Чувствовал себя сверхчеловеком". Чем радикалы сманивают студентов
400000
Обсудить 0
Исламское государствоМосковский окружной военный судФСБ РФСирияПроисшествия
Рекомендуем
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины
Украина объявила об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Сирийские военные
Сирийская оппозиция призвала продолжать борьбу с терроризмом
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Налог на проживание в Турции выгоден курортам Крыма, считает депутат
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
Медведев пригласил президента Кубы на празднование 75-летия Победы
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Исполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала Игра престолов
Шоураннеры "Игры престолов" отказались снимать сериал по "Звездным войнам"
Полицейский
В Ленинградской области женщина пробралась в чужую квартиру и украла петуха
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Спецпредставитель ОБСЕ подтвердил возобновление отвода сил в Золотом
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы
Мосгорсуд отказался выпускать Калви и Дельпаля из-под домашнего ареста
Посол Турции в РФ Мехмет Самсар
Анкара надеется, что Россия и Турция помогут урегулированию в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Посол Турции рассказал о целях операции в Сирии
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН
Оппозиция Сирии надеется на продолжение межсирийских переговоров в Женеве
Полицейский
В Москве мошенники попытались отобрать квартиру у 94-летней женщины
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил о транспортных ограничениях в крупных городах Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
Лента новостейМолния