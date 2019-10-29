В Москве осудили вербовщика ИГ*

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вербовщик террористической группировки "Исламское государство"* приговорен в Москве к 12 годам колонии строгого режима, сообщает во вторник столичное управление ФСБ РФ.

Об аресте трех исламистов в Москве сообщалось в марте прошлого года, среди них значился и Зурибек Рахматшоев. Спецслужбы выяснили, что он вместе с другими сторонниками радикальных идей переправляли боевиков в Сирию и Ирак. Изначально были задержаны 60 человек, но в СИЗО из них попали только трое.

О дальнейшей судьбе задержанных и арестованных из-за секретности доныне ничего не сообщалось. Теперь из релиза УФСБ становится ясно, что еще в марте этого года Московский окружной военный суд назначил по крайней мере одному Рахматшоеву реальный срок.

"Двадцатого августа приговор вступил в законную силу… Суд признал Рахматшоева виновным по статьям "Содействие и организация деятельности террористической организации" и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, Рахматшоев, в частности, "оправдывал деятельность террористов" и показывал пропагандистские видеоролики "Исламского государства"*. Кроме того, он заявлял о планах лично уехать на Сирию, чтобы там учить боевиков рукопашному бою и самому участвовать в боевых действиях.

Какие решения вынесены в отношении двух других арестованных вербовщиков, не уточняется.