Шоураннеры "Игры престолов" отказались снимать сериал по "Звездным войнам"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс отказались принимать участие в создании сериала, основанного на фантастической саге "Звездные войны", сообщает THR.
"Мы всегда будем в долгу перед культовой сагой. Но в сутках всего 24 часа, поэтому мы поняли, что если возьмемся за этот сериал, то тогда не сможем в полной мере посвятить себя ни "Звездным войнам", ни нашим проектам для Netflix. Поэтому мы с сожалением отступаем", — пояснили сценаристы.
В августе этого года шоураннеры подписали контракт со стриминговым серивисом Netflix на 200 миллионов долларов, который, судя по всему, оказался для них более выгодным.
Выход сериала по саге был запланирован на 2022 год, после фильма "Звездные Войны: Скайуокер. Восход".