Шоураннеры "Игры престолов" отказались снимать сериал по "Звездным войнам"

"Мы всегда будем в долгу перед культовой сагой. Но в сутках всего 24 часа, поэтому мы поняли, что если возьмемся за этот сериал, то тогда не сможем в полной мере посвятить себя ни "Звездным войнам", ни нашим проектам для Netflix. Поэтому мы с сожалением отступаем", — пояснили сценаристы.