Создатели "Игры престолов" ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Создатели телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов, сообщает издание Создатели телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов, сообщает издание Hollywood Reporter

Как отмечает издание, Бениофф и Уайс покидают телеканал HBO, подписав соглашение с Netflix на 200 миллионов долларов, согласно которому они будут создавать и разрабатывать новые кино- и телевизионные проекты компании.

"Мы провели прекрасное время с HBO на протяжении более чем десяти лет и мы благодарны всем там за то, что всегда давали нам возможность чувствовать себя там как дома … Netflix создал нечто изумительное и беспрецедентное, и мы гордимся, что они пригласили нас присоединиться к ним", - приводит издание совместное заявление Бениоффа и Уайса.

Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.