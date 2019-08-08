Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T06:04Z
https://ria.ru/20190808/1557281859.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155656/76/1556567690_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_168acc8e0cb6ea4559f320b150efbdf8.jpg
РИА Новости
Культура

Создатели "Игры престолов" ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ

06:04, 8 августа 2019
2099
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Создатели телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов, сообщает издание Hollywood Reporter.
Как отмечает издание, Бениофф и Уайс покидают телеканал HBO, подписав соглашение с Netflix на 200 миллионов долларов, согласно которому они будут создавать и разрабатывать новые кино- и телевизионные проекты компании.
Кадр из сериала Игра престолов
1 августа, 15:57
Сценарий финальной серии "Игры престолов" стал общедоступным
"Мы провели прекрасное время с HBO на протяжении более чем десяти лет и мы благодарны всем там за то, что всегда давали нам возможность чувствовать себя там как дома … Netflix создал нечто изумительное и беспрецедентное, и мы гордимся, что они пригласили нас присоединиться к ним", - приводит издание совместное заявление Бениоффа и Уайса.
Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы Иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.
1270025
Обсудить 1
КультураКино и сериалыИгра престолов (сериал)
Рекомендуем
Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт выступит на ежегодной церемонии MTV Music Awards
РИА
Новости
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Ноутбук
РКН не нашел у новостных агрегаторов нарушений закона о хранении информации
Стенд телеканала RT
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
Лента
новостей
Мужчина сидит за компьютером
ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Аляска
На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Смартфоны Samsung Galaxy Note 10 во время презентации в Бруклине, Нью-Йорк. 7 августа 2019
Samsung представила два новых смартфона
Александр Агеев
Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, пишут СМИ
Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот
Эксперты рассказали, что туристы чаще всего забывают в самолетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния