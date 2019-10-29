Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

"Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват", — подчеркнул Моисеев.
"В гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита", — рассказал Швецов.