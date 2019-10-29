Сирийская оппозиция призвала продолжать борьбу с терроризмом

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Продолжение борьбы с терроризмом в Сирии важно для продвижения политического процесса, в том числе по новой конституции, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от делегации оппозиции в конституционном комитете Сирии Хади Альбахр.

"Мы в Сирии всегда говорим, что на работу конституционного комитета не должно повлиять то, что происходит на земле. Но в реальности я не думаю, что возможно реальное продвижение в политическом процессе, если на земле остаются пушки и происходят убийства. Так что нам нужно продвигать оба трека", - сказал он.

"Мы очень рады соглашению между Россией и Турцией и США и Турцией, которые разрешили проблемы на северо-востоке Сирии. Но мы также надеемся, что другие проблемы будут решены. Чем тише говорят орудия, тем больше мы можем достичь на политическом треке", - добавил Альбахр.

По его словам, необходимо также продвигаться в установлении других мер по укреплению доверия между сирийскими сторонами, в частности, по вопросам об освобождении заключенных и по гуманитарным трекам.

"Эти меры по укреплению доверия укрепят политический процесс", - добавил он.