Сирийская оппозиция призвала продолжать борьбу с терроризмом

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Продолжение борьбы с терроризмом в Сирии важно для продвижения политического процесса, в том числе по новой конституции, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от делегации оппозиции в конституционном комитете Сирии Хади Альбахр.
"Мы в Сирии всегда говорим, что на работу конституционного комитета не должно повлиять то, что происходит на земле. Но в реальности я не думаю, что возможно реальное продвижение в политическом процессе, если на земле остаются пушки и происходят убийства. Так что нам нужно продвигать оба трека", - сказал он.
"Мы очень рады соглашению между Россией и Турцией и США и Турцией, которые разрешили проблемы на северо-востоке Сирии. Но мы также надеемся, что другие проблемы будут решены. Чем тише говорят орудия, тем больше мы можем достичь на политическом треке", - добавил Альбахр.
По его словам, необходимо также продвигаться в установлении других мер по укреплению доверия между сирийскими сторонами, в частности, по вопросам об освобождении заключенных и по гуманитарным трекам.
"Эти меры по укреплению доверия укрепят политический процесс", - добавил он.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.