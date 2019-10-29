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РИА Новости

В пяти регионах почти 25 тысяч человек остаются без света после циклона

11:32 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП. Архивное фото
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Порядка 800 населенных пунктов, в которых проживают почти 25 тысяч человек, все еще остаются без энергоснабжения в пяти регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов из-за воздействия мощного циклона, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Сильный ветер
10:50РИА Новости
В России более 183 тысяч человек остались без света из-за циклона
Ранее сообщалось, что с 26 октября из-за сильного ветра, порывы которого достигали 23 метров в секунду, в более чем 3 тысячах населенных пунктах 143 муниципальных образований Новгородской, Псковской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, а также Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Пермского и Алтайского краев было нарушено энергоснабжение свыше 74 тысяч жилых домов, в которых проживают более 183 тысяч человек. Сильным ветром было повалено свыше 160 деревьев, повреждены кровли 19 жилых домов, девяти административных и двух производственных зданий, 15 социально значимых объектов. Упавшими деревьями также повреждены 23 легковых автомобиля. Пострадали 10 человек, шесть из них госпитализированы.
"По состоянию на 06.00 мск вторника, без энергоснабжения в 35 муниципальных образованиях Марий Эл, Челябинской, Новгородской, Псковской и Тверской областей остаются 785 населенных пунктов с населением свыше 24,9 тысячи человек и 26 социально значимых объектов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, последствия воздействия стихии планируется восстановить к 14.00 мск вторника. Всего к работам привлечены более 1,6 тысячи человек и 547 единиц техники.
Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, на утро вторника на территории Новгородской области без электроснабжения остаются 272 населенных пункта, в которых проживают более 6 тысяч человек. От энергопитания также отключены 15 детских садов и одна котельная.
"За сутки восстановлено электроснабжение в 67 населенных пунктах с населением 5972 человека, подключено 52 социально значимых объекта, в том числе 18 школ, 12 детских садов, восемь котельных", - отметил представитель ведомства.
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МЧС РФРоссияПроисшествия
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