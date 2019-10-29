Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:27Z
https://ria.ru/20191029/1560341096.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150768/32/1507683267_0:348:2889:1973_1036x0_80_0_0_a30a85e3476da321f65d1109521ae879.jpg
РИА Новости

Москалькова и Фадеев приняли участие в акции в память о жертвах репрессий

11:27 29.10.2019
125
© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкВо время акции "Возвращение имен", посвященной памяти жертв политических репрессий, которая прошла на Лубянской площади у Соловецкого камня.
Во время акции Возвращение имен, посвященной памяти жертв политических репрессий, которая прошла на Лубянской площади у Соловецкого камня.
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в фотобанк
Во время акции "Возвращение имен", посвященной памяти жертв политических репрессий, которая прошла на Лубянской площади у Соловецкого камня.. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и новый глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев приняли участие в акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве и произнесли имена расстрелянных в годы советского террора людей, передает корреспондент РИА Новости.
"Попирание прав, неуважительнее отношение к достоинству человека - это самое страшное преступление. И сегодня аппарат уполномоченного, и уполномоченный по правам человека в РФ, и мои коллеги делают все возможное, чтобы ни один случай нарушения прав человека, попавшего в следственный изолятор или в колонию, не прошел безнаказанно",- сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Вчера, 19:17РИА Новости
Москалькова отметила важность сохранения памяти о жертвах репрессий
Акция продлится с 10.00 до 22.00‬ у Соловецкого камня на Лубянской площади, где в течение 12 часов участники, сменяя друг друга, будут зачитывать имена, фамилии, возраст, профессию и дату расстрела людей в годы советского террора, только в Москве за этот период расстреляли более 40 тысяч человек. "Людей расстреливали тайно - мы делаем память о них публичной", - заключили организаторы.
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.
‬Одним из первых памятников жертвам политических репрессий в Советском Союзе стал Соловецкий камень, установленный 30 октября 1990 года в сквере у Политехнического музея на Лубянской площади в Москве. Гранитный валун был привезен активистами общества "Мемориал" с Соловецких островов (архипелаг в Белом море), где с 1919 года находился концлагерь, с 1923 года лагерь особого назначения, а в 1937-1939 годах – Соловецкая тюрьма особого назначения. Сначала камень рассматривался как временный вариант памятника, но серый гранитный валун стал особым символом России.
Члены общества «Мемориал»
9 января, 14:52РИА Новости
"Мемориал" составит первый том Книги жертв репрессий в Москве и Подмосковье
0100012
Обсудить 3
Валерий ФадеевТатьяна МоскальковаМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Мосгордума
В Мосгордуме ответили на предложение Жириновского о памятной табличке
Сирийские военные
Сирийская оппозиция призвала продолжать борьбу с терроризмом
Сотрудник полиции
Девушку обокрали на проходившем в полной темноте спектакле "Гоголь-центра"
Дамаск
Сирийская оппозиция рассчитывает на поддержку России в политурегулировании
Донецк
В Донецке начал работу международный экономический форум
Здание МИДа, Гавана, Куба
США спустя полвека возобновляют полеты космических ракет над Кубой
Семья
В Минздраве заявили об отсутствии проблем с устройством в семьи детей с ВИЧ
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Примакову
Полиция
В Ступино против четверых полицейских завели дело о получении взятки
Полицейский
В Москве мошенники попытались отобрать квартиру у 94-летней женщины
Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского не встречался с людьми, представлявшими Джулиани
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Предварительный текст особенной части нового КоАП разработают к 1 декабря
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Данные, которые передаются в Кремль, проверяют эксперты, заявил Песков
Бывший генеральный директор ФГУП Издательство Известия Эраст Галумов
Бывший гендиректор издательства "Известия" в ноябре предстанет перед судом
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
Лента новостейМолния