Москалькова и Фадеев приняли участие в акции в память о жертвах репрессий

Во время акции "Возвращение имен", посвященной памяти жертв политических репрессий, которая прошла на Лубянской площади у Соловецкого камня.. Архивное фото

Во время акции "Возвращение имен", посвященной памяти жертв политических репрессий, которая прошла на Лубянской площади у Соловецкого камня.

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и новый глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев приняли участие в акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве и произнесли имена расстрелянных в годы советского террора людей, передает корреспондент РИА Новости.

"Попирание прав, неуважительнее отношение к достоинству человека - это самое страшное преступление. И сегодня аппарат уполномоченного, и уполномоченный по правам человека в РФ, и мои коллеги делают все возможное, чтобы ни один случай нарушения прав человека, попавшего в следственный изолятор или в колонию, не прошел безнаказанно",- сказала Москалькова журналистам.

Акция продлится с 10.00 до 22.00‬ у Соловецкого камня на Лубянской площади, где в течение 12 часов участники, сменяя друг друга, будут зачитывать имена, фамилии, возраст, профессию и дату расстрела людей в годы советского террора, только в Москве за этот период расстреляли более 40 тысяч человек. "Людей расстреливали тайно - мы делаем память о них публичной", - заключили организаторы.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.