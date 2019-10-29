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РИА Новости

Эксперт предупредил о возможных изменениях налога на проживание в Турции

11:27 29.10.2019 (обновлено: 11:28 29.10.2019)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум
Бодрум
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Финальная версия предлагаемого налога на проживание в Турции может значительно измениться по сравнению с предложенной сейчас, пока нет ясности относительно всех его пунктов, сообщил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции может появиться новый налог (1% с апреля 2020 года, 2% с 2021 года), который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Эксперты рассказали, что, несмотря на название ("налог на проживание"), это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг - питания, СПА, организации развлечений, конференций.
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"В настоящее время невозможно ничего сказать, пока продолжаются переговоры. Пока правительство, министр туризма и другие политики обсуждают этот закон. На этой неделе или на следующей будет рассматривать парламент, и, возможно, в некоторые из пунктов этого закона внесут изменения. Сейчас не самый удачный момент говорить о том, какие изменения повлечет за собой новый закон - он еще не принят. Его финальная версия может кардинально отличаться от того, что мы знаем сегодня. Подождем следующей недели", - сказал эксперт.
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ТуризмНовости - ТуризмОсман АйыкАссоциация туроператоров РоссииТурцияРоссияВ мире
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