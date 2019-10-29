Эксперт предупредил о возможных изменениях налога на проживание в Турции

"В настоящее время невозможно ничего сказать, пока продолжаются переговоры. Пока правительство, министр туризма и другие политики обсуждают этот закон. На этой неделе или на следующей будет рассматривать парламент, и, возможно, в некоторые из пунктов этого закона внесут изменения. Сейчас не самый удачный момент говорить о том, какие изменения повлечет за собой новый закон - он еще не принят. Его финальная версия может кардинально отличаться от того, что мы знаем сегодня. Подождем следующей недели", - сказал эксперт.