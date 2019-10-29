Стюардесса, спасшая пассажиров в Бурятии, вернулась к работе

Пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47366 иркутской авиакомпании "Ангара" в июне совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. Люди были спасены благодаря умелым действиям и героизму бортпроводника Елены Лапуцкой и помощи второго пилота Сергея Сазонова. После аварийной посадки они, вместе с пострадавшими пассажирами, были госпитализированы. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Лапуцкой медалью Нестерова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.