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РИА Новости

Стюардесса, спасшая пассажиров в Бурятии, вернулась к работе

11:25 29.10.2019 (обновлено: 11:38 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ИРКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Бортпроводник Елена Лапуцкая, спасшая пассажиров аварийно севшего в Нижнеангарске авиарейса, вернулась к работе, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Ангара".
Пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47366 иркутской авиакомпании "Ангара" в июне совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. Люди были спасены благодаря умелым действиям и героизму бортпроводника Елены Лапуцкой и помощи второго пилота Сергея Сазонова. После аварийной посадки они, вместе с пострадавшими пассажирами, были госпитализированы. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Лапуцкой медалью Нестерова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Самолет Boeing 737-528 авиакомпании Ямал
08:50РИА Новости
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Сергей Сазонов также награжден медалью Нестерова.
"Елена уже вернулась к работе в авиакомпании. Летает на разных рейсах, это зависит от графика. Пока в авиакомпанию информация о награждении не поступала. Знаем о ней из официального портала", – сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что Лапуцкая трудится бортпроводником 18 лет и ей сложно представить свою жизнь без любимой работы.
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