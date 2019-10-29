В Иванове стартовал Международный форум волонтеров-медиков

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Международный форум волонтеров-медиков (МФВМ) открылся в понедельник в Иванове. Участниками мероприятия выступают добровольцы, члены общественных организаций, студенты и молодые врачи из всех регионов РФ и 45 зарубежных стран, в том числе Эстонии, Италии, Испании, Бельгии, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии и Албании, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".

"Вы живете по зову сердца, и у вас есть уникальное стремление делать добрые дела. Желаю находить новые возможности для применения своих добровольческих усилий. В нашей стране у волонтеров-медиков огромное будущее", – заявил на церемонии открытия форума начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев в свою очередь отметил, что нет более благородного занятия, чем забота о других людях.

"Волонтеры-медики – это люди, которые заботятся о тех, кто рядом, кто нуждается в помощи. Можно сказать, что добровольцы вдвойне выполняют эту важную человеческую миссию. Спасибо за то, что вы неравнодушны и тратите свое время, чтобы сделать жизнь других людей лучше, легче, проще и безопаснее", – сказал он волонтерам.

Обращение к участникам МФВМ направил президент России Владимир Путин, который подчеркнул важность движения и пожелал добровольцам успехов в реализации намеченных планов.

"Всех вас объединяет чуткость и душевная щедрость, стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается в заботе и внимании. Продолжая благородные традиции подвижничества и милосердия, вы помогаете решать серьезные задачи в сфере здравоохранения, плодотворно сотрудничаете с медицинскими учреждениями, занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства. И конечно, усилия волонтерских организаций в полной мере востребованы в проведении масштабных спортивных, культурно-массовых мероприятий", – говорится в обращении главы государства.

Президент особо подчеркнул, что "важно и впредь укреплять потенциал волонтерства добрыми делами и социально значимыми инициативами, активнее привлекать молодежь".

Форум в Иванове продлится до 1 ноября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Для участников также запланировано множество практических модулей, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.