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РИА Новости
Школа волонтера

В Иванове стартовал Международный форум волонтеров-медиков

11:25 29.10.2019
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© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"В Иваново стартовал Международный форум волонтеров-медиков
В Иваново стартовал Международный форум волонтеров-медиков
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Международный форум волонтеров-медиков (МФВМ) открылся в понедельник в Иванове. Участниками мероприятия выступают добровольцы, члены общественных организаций, студенты и молодые врачи из всех регионов РФ и 45 зарубежных стран, в том числе Эстонии, Италии, Испании, Бельгии, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии и Албании, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".
"Вы живете по зову сердца, и у вас есть уникальное стремление делать добрые дела. Желаю находить новые возможности для применения своих добровольческих усилий. В нашей стране у волонтеров-медиков огромное будущее", – заявил на церемонии открытия форума начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев в свою очередь отметил, что нет более благородного занятия, чем забота о других людях.
"Волонтеры-медики – это люди, которые заботятся о тех, кто рядом, кто нуждается в помощи. Можно сказать, что добровольцы вдвойне выполняют эту важную человеческую миссию. Спасибо за то, что вы неравнодушны и тратите свое время, чтобы сделать жизнь других людей лучше, легче, проще и безопаснее", – сказал он волонтерам.
Обращение к участникам МФВМ направил президент России Владимир Путин, который подчеркнул важность движения и пожелал добровольцам успехов в реализации намеченных планов.
"Всех вас объединяет чуткость и душевная щедрость, стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается в заботе и внимании. Продолжая благородные традиции подвижничества и милосердия, вы помогаете решать серьезные задачи в сфере здравоохранения, плодотворно сотрудничаете с медицинскими учреждениями, занимаетесь значимой просветительской работой, продвигаете в обществе ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства. И конечно, усилия волонтерских организаций в полной мере востребованы в проведении масштабных спортивных, культурно-массовых мероприятий", – говорится в обращении главы государства.
Президент особо подчеркнул, что "важно и впредь укреплять потенциал волонтерства добрыми делами и социально значимыми инициативами, активнее привлекать молодежь".
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Форум в Иванове продлится до 1 ноября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Для участников также запланировано множество практических модулей, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.
Цель МФВМ – консолидация российского и зарубежного волонтерских сообществ для обмена опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными партнерами, вовлечение молодежи в международную коммуникацию.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииМедицинское волонтерство - Школа волонтераАлександр БугаевВолонтерыСергей НовиковВладимир ПутинИваново
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