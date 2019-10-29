Предварительный текст особенной части нового КоАП разработают к 1 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Предварительный текст особенной части нового Кодекса об административных правонарушениях РФ будет разработан к 1 декабря текущего года, сообщил журналистам председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Во вторник в Ростове-на-Дону проходит заседание комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству касающееся предложений субъектов РФ по модернизации особенной части Кодекса РФ об административных нарушениях.

"Думаю, что к 1 декабря мы уже получим основной текст особенной части (КоАП). После этого он будет разослан в регионы, мы начнем работать непосредственно над текстом вместе с представительными органами законодательных собраний субъектов, в первую очередь", - сказал Клишас.

Он добавил, что по предварительным планам, в марте следующего года уже будет готов полный согласованный текст кодекса, который правительство подготовит для внесения в Госдуму.

"Надеемся, что по итогам встречи в Ростове подходы у разработчиков кодекса изменятся, и они в большей степени будут понимать потребности регионов и те проблемы, которые существуют на местах", - сказал председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Член комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова отметила, что КоАП состоит из общей части, в которой содержатся основные понятия и принципы, а также особенной части, в которой прописаны составы правонарушений и ответственность за них. "Нас интересует особенная часть и те составы, которые сейчас на уровне субъектов РФ есть у всех, администрируются на уровне субъектов РФ, но по которым не всегда наступает адекватная административная ответственность", - сказала она.

Так, по ее словам, есть проблемы с привлечением органов полиции для составления протоколов и пресечения многих правонарушений. "Ключевое предложение регионов - это выбрать наиболее типичные для всех субъектов составы, перенести их в КоАП и установить возможность привлечения органов полиции для составления протоколов", - добавила Рукавишникова.