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РИА Новости

В Ступино против четверых полицейских завели дело о получении взятки

11:24 29.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дело о получении взятки в крупном размере возбудили против четверых полицейских из подмосковного Ступино, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в размере полумиллиона рублей.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по городского округа Ступино, врио начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по городскому округу Ступино и двух оперуполномоченных этого же отдела. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. "а, в" ч.5 ст. 290 УК РФ)", - сказала она.
По предварительным данным, полицейскими получили взятку от гендиректора строительной фирмы, чтобы не проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также за общее покровительство деятельности на территории Ступино.
Отмечается, что правоохранители были задержаны с поличным при получении денег, они уже допрошены.
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