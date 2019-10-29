Китай с апреля 2020 года введет запрет на еду и напитки в метро

МОСКВА, 29 окт - . Китай с 1 апреля 2020 года введет общенациональный запрет на еду и напитки в метро. Соответствующее постановление принято Минтрансом КНР. Под запрет также попали громкое проигрывание музыки или фильмов в вагонах. " Проект "Россия-Китай: главное . Китай с 1 апреля 2020 года введет общенациональный запрет на еду и напитки в метро. Соответствующее постановление принято Минтрансом КНР. Под запрет также попали громкое проигрывание музыки или фильмов в вагонах.

Ранее запреты на напитки и еду в метро вводились исключительно локально, постановлениями муниципальных правительств. Например, такой запрет уже давно действует в подземке Специального административного района КНР Сянган (Гонконг).

На материковом Китае первым подобный запрет в 2013 году ввел город Ухань, административный центр провинции Хубэй. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже шесть лет, уханьцы продолжают жаловаться на запрет трапезничать в метро. Они утверждают, что такая политика нарушает местные традиции.

Действительно, уханьцы привыкли завтракать по пути на работу. У этого ритуала – давние корни, даже есть свое название - го цзао, что дословно – "утреннее времяпрепровождение". Уханьцы не завтракают дома, а отправляются вместе с друзьями и родственниками на специальные утренние рынки или в харчевни, где очень размеренно принимают пищу за непринужденной беседой. К сожалению, в начале нынешнего столетия традиция завтракать в общественных местах несколько видоизменилась, и далеко не в лучшую сторону. С ускорением ритма жизни у горожан не осталось времени отправляться на завтрак в парки или на рынки – все начали трапезничать в метро по пути на работу, что стало настоящей головной болью для транспортных служб. В замкнутых пространствах вагонов устанавливался очень тяжелый запах еды, а перроны заваливали одноразовой посудой. В итоге, в 2013 году уханьский муниципалитет ввел запрет на потребление пищи в метро. Нарушителям грозит штраф до 200 юаней.

Корреспондент издания "Чайна дэйли" прокатился на уханьском метро перед введением запрета на еду, чтобы проверить его актуальность. За пару остановок репортер зафиксировал восемь случаев поедания лапши прямо в вагоне и один случай кормления хомяка. Вывод был сделан однозначный: запрет необходим. Однако местные продолжают спорить. "Запрет на еду противоречит местным традициям. Десятилетиями мы ели лапшу в такси, автобусах, на лодках, да и просто отправляясь куда-то пешком. У нас весь транспорт уже давно едой пропах, и никому это никогда не мешало", - цитирует "Чайна дейли" одного из местных жителей.

Впрочем, уханьцы оказались в меньшинстве. Жители большинства муниципалитетов хором высказались в поддержку общенационального запрета на еду в метро. Запрет, впрочем, не распространяется на маленьких детей и людей с заболеваниями, вроде сахарного диабета.