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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай с апреля 2020 года введет запрет на еду и напитки в метро

11:21 29.10.2019
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© AFP 2019 / JOHANNES EISELEШанхайское метро
Шанхайское метро
© AFP 2019 / JOHANNES EISELE
МОСКВА, 29 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай с 1 апреля 2020 года введет общенациональный запрет на еду и напитки в метро. Соответствующее постановление принято Минтрансом КНР. Под запрет также попали громкое проигрывание музыки или фильмов в вагонах.
Ранее запреты на напитки и еду в метро вводились исключительно локально, постановлениями муниципальных правительств. Например, такой запрет уже давно действует в подземке Специального административного района КНР Сянган (Гонконг).
На материковом Китае первым подобный запрет в 2013 году ввел город Ухань, административный центр провинции Хубэй. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже шесть лет, уханьцы продолжают жаловаться на запрет трапезничать в метро. Они утверждают, что такая политика нарушает местные традиции.
Действительно, уханьцы привыкли завтракать по пути на работу. У этого ритуала – давние корни, даже есть свое название - го цзао, что дословно – "утреннее времяпрепровождение". Уханьцы не завтракают дома, а отправляются вместе с друзьями и родственниками на специальные утренние рынки или в харчевни, где очень размеренно принимают пищу за непринужденной беседой. К сожалению, в начале нынешнего столетия традиция завтракать в общественных местах несколько видоизменилась, и далеко не в лучшую сторону. С ускорением ритма жизни у горожан не осталось времени отправляться на завтрак в парки или на рынки – все начали трапезничать в метро по пути на работу, что стало настоящей головной болью для транспортных служб. В замкнутых пространствах вагонов устанавливался очень тяжелый запах еды, а перроны заваливали одноразовой посудой. В итоге, в 2013 году уханьский муниципалитет ввел запрет на потребление пищи в метро. Нарушителям грозит штраф до 200 юаней.
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Корреспондент издания "Чайна дэйли" прокатился на уханьском метро перед введением запрета на еду, чтобы проверить его актуальность. За пару остановок репортер зафиксировал восемь случаев поедания лапши прямо в вагоне и один случай кормления хомяка. Вывод был сделан однозначный: запрет необходим. Однако местные продолжают спорить. "Запрет на еду противоречит местным традициям. Десятилетиями мы ели лапшу в такси, автобусах, на лодках, да и просто отправляясь куда-то пешком. У нас весь транспорт уже давно едой пропах, и никому это никогда не мешало", - цитирует "Чайна дейли" одного из местных жителей.
Впрочем, уханьцы оказались в меньшинстве. Жители большинства муниципалитетов хором высказались в поддержку общенационального запрета на еду в метро. Запрет, впрочем, не распространяется на маленьких детей и людей с заболеваниями, вроде сахарного диабета.
Сегодня метро построены в 35 городах КНР. Общая протяженность их путей составляет 5295 км. На них совершается 21,5 миллиарда поездок в год.
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