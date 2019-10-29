Глава офиса Зеленского не встречался с людьми, представлявшими Джулиани

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что не встречался с людьми, которые представляли адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.
Ранее стало известно, что Лев Парнас и Игорь Фурман, обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, помогали Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не имел контактов с Парнасом и Фурманом.
"Действительно, от всех знакомых, друзей приходила информация, что эти два адвоката, которые работали на Джулиани, хотят с нами встретиться. И разные люди рекомендовали их как очень влиятельных. Ну, я тоже адвокат, я понимаю статусность тех или иных личностей, и нами было принято решение, что мы не встречаемся с любыми людьми, которые не наделены официальным статусом… Ни я не встречался ни с кем из этих всех, ни Владимир Зеленский", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
Он сообщил, что правила не встречаться с людьми, у которых нет официального статуса, придерживались еще с декабря. "С поездкой Джулиани (он собирался посетить Киев в мае, но отменил поездку - ред.)... когда был вывешен какой твит, что вот "я не поеду на Украину, потому что там страшные-страшные люди в той Украине", мы просто и не планировали с ним встречаться. Никаких договоренностей не было, и мы даже не знали, что он должен прилететь", - добавил Богдан.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против Байдена. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом давлении.