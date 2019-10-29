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РИА Новости

Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе на рассмотрение дела о выдаче его Испании

11:11 29.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoЭкс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл во вторник утром во дворец правосудия в Брюсселе на рассмотрение дела о его выдаче Испании, передает корреспондент РИА Новости.
Пучдемона у входа ожидали десятки журналистов, а также адвокаты. От комментариев он отказался. Адвокат Пучдемона Пол Бекаерт на вопрос РИА Новости, какое решение он ожидает сегодня, отвечать не стал, сказав, что комментарии будут возможны только после заседания.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
16 октября, 14:44РИА Новости
Пучдемону не грозит немедленное задержание, заявили в прокуратуре Брюсселя
Суд должен во вторник решить, удовлетворять ли запрос испанского суда о выдаче Пучдемона. Перед заседанием защита не исключала, что вынесение решения может быть перенесено на более поздний срок.
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Карлес ПучдемонИспанияВ мире
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