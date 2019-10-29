Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе на рассмотрение дела о выдаче его Испании

БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл во вторник утром во дворец правосудия в Брюсселе на рассмотрение дела о его выдаче Испании, передает корреспондент РИА Новости.

Пучдемона у входа ожидали десятки журналистов, а также адвокаты. От комментариев он отказался. Адвокат Пучдемона Пол Бекаерт на вопрос РИА Новости, какое решение он ожидает сегодня, отвечать не стал, сказав, что комментарии будут возможны только после заседания.