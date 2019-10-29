Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе на рассмотрение дела о выдаче его Испании

БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл во вторник утром во дворец правосудия в Брюсселе на рассмотрение дела о его выдаче Испании, передает корреспондент РИА Новости.
Пучдемона у входа ожидали десятки журналистов, а также адвокаты. От комментариев он отказался. Адвокат Пучдемона Пол Бекаерт на вопрос РИА Новости, какое решение он ожидает сегодня, отвечать не стал, сказав, что комментарии будут возможны только после заседания.
Суд должен во вторник решить, удовлетворять ли запрос испанского суда о выдаче Пучдемона. Перед заседанием защита не исключала, что вынесение решения может быть перенесено на более поздний срок.