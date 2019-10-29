Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:11Z
https://ria.ru/20191029/1560340237.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области женщина пробралась в чужую квартиру и украла петуха

11:11 29.10.2019
348
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Полицейские в Ленинградской области задержали женщину, которая пробралась в чужую квартиру через окно и похитила петуха породы Шамо, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, 28 октября в полицию Приозерского района обратился 33-летний местный житель. Он заявил, что 27 октября неизвестный разбил окно, проник в его квартиру на первом этаже и похитил петуха породы Шамо стоимостью 20 тысяч рублей.
Автомобили полиции на улице Москвы
11 октября, 20:32РИА Новости
В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Приозерскому району по подозрению в совершенном преступлении задержана 27-летняя неработающая женщина. Похищенная птица изъята", - говорится в сообщении.
По факту кражи петуха возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
Представители породы Шамо являются одними из достаточно популярных в мире бойцовых петухов. Отличительными признаками кур Шамо являются почти вертикальная осанка, короткое оперение, плотно прилегающие к телу перья. Петухи очень агрессивны друг к другу и к птицам другой породы.
Сотрудник полиции
10:59РИА Новости
Девушку обокрали на проходившем в полной темноте спектакле "Гоголь-центра"
0120210
Обсудить 1
МВД РФЛенинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Девушку обокрали на проходившем в полной темноте спектакле "Гоголь-центра"
Полицейская машина в США
СМИ: в США семья случайно соорудила взрывное устройство и убила женщину
Полицейский
В Москве мошенники попытались отобрать квартиру у 94-летней женщины
Сотрудник полиции в Испании
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции Октябрьское Поле
В СПЧ поддержали идею обмена бутылок на оплату проезда в метро
Капельница в больнице
В Китае сотрудники больницы продавали иглы от капельницы певца
Студенты на лекции
В Госдуме предложили новое основание для бесплатного обучения в вузах
Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского не встречался с людьми, представлявшими Джулиани
Протоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
Сотрудников обители в Оренбурге отправили в отпуск из-за долгов
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Примакову
Скрипка Страдивари
СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов
Мосгордума
В Мосгордуме ответили на предложение Жириновского о памятной табличке
Корсика
На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Златоусте у женщины, оставившей младенца без присмотра, изъяли детей
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
Лента новостейМолния