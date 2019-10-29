В Ленинградской области женщина пробралась в чужую квартиру и украла петуха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Полицейские в Ленинградской области задержали женщину, которая пробралась в чужую квартиру через окно и похитила петуха породы Шамо, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 28 октября в полицию Приозерского района обратился 33-летний местный житель. Он заявил, что 27 октября неизвестный разбил окно, проник в его квартиру на первом этаже и похитил петуха породы Шамо стоимостью 20 тысяч рублей.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Приозерскому району по подозрению в совершенном преступлении задержана 27-летняя неработающая женщина. Похищенная птица изъята", - говорится в сообщении.

По факту кражи петуха возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.