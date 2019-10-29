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РИА Новости
Война в Сирии

Анкара надеется, что Россия и Турция помогут урегулированию в Сирии

11:08 29.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Турции в РФ Мехмет Самсар
Посол Турции в РФ Мехмет Самсар
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Анкара надеется, что совместные усилия с Россией позволят внести вклад в достижение политического урегулирования в Сирии, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
"Наши взаимоотношения с Россией развиваются в положительном ключе, и этот меморандум, который недавно был достигнут, является результатом этих взаимоотношений. И я верю, что мы внесем вклад в достижение политического урегулирования в Сирии, и естественно, наши усилия на земле тоже внесут свой вклад в развитие ситуации и позиции других стран. И гармоничное, доверительное сотрудничество между Турцией и Россией играет большую роль в этом процессе", - отметил посол в интервью РИА Новости.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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