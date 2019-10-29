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РИА Новости
Туризм

Цены на отдых в Турции в 2020 году не повысятся, считает эксперт

11:07 29.10.2019
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© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
Туристы на торговой улице в центре Бодрума. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Цены на отдых для россиян в Турции в 2020 году не повысятся, даже в случае введения нового налога на проживание, сообщил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Эксперты рассказали, что, несмотря на название ("налог на проживание"), это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг - питания, СПА, организации развлечений, конференций.
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"Если новый закон будет принят, он не повлияет на цены на следующий год. Мы уже заключили контракты, цены уже определены, бронирования на 2020 год сделаны. Что касается 2021 года, мы пока не можем давать оценки, потому что закон еще не принят", - сказал глава Федерации отельеров Турции.
Ранее сообщалось, что Анталья в рейтинге самых перегруженных туристами мест занимает 16-ю позицию, опережая Токио, Дубай и Стамбул.
"У нас действительно высокий спрос. Не только из России, но и из других стран. У нас возрос спрос из Европы. Мы очень конкурентоспособны благодаря сервису, качеству, ценам. Даже если правительство примет закон о налоге на проживание, он не сможет повлиять на наш спрос. Потому что даже тогда у нас останутся конкурентоспособные цены. Наши клиенты выбирают наши отели", - сказал Айык.
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ТуризмОсман АйыкТурцияВ мире
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