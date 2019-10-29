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РИА Новости
РИА Наука

США спустя полвека возобновляют полеты космических ракет над Кубой

11:01 29.10.2019
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание МИДа, Гавана, Куба
Здание МИДа, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Здание МИДа, Гавана, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США в марте 2020 года планируют впервые за полвека запустить космическую ракету, траектория полета которой пройдет над Кубой, сообщил американский специализированный сайт NASA Space Flight со ссылкой на пресс-службы SpaceX и ВВС США.
В 60-е годы Штаты запускали ракеты со спутниками с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в южном направлении для их выведения на полярные орбиты. Однако при одном из таких пусков в ноябре 1960 года в результате аварии остатки второй ступени ракеты Thor упали на территории Кубы, вызвав международный скандал.
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Во избежание подобных инцидентов большая часть пусков на такие орбиты была перенесена на авиабазу Ванденберг (штат Калифорния), а для эпизодических пусков до конца 60-х годов с мыса Канаверал в южном направлении траектория полета ракет была изменена, чтобы пролетать над меньшей частью территории Кубы.
Как отмечает сайт, в марте 2020 года с помощью ракеты Falcon-9 на полярную орбиту планируется вывести аргентинский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли SAOCOM 1B. Пуск будет осуществлен с мыса Канаверал, а траектория полета ракеты будет проходить над Кубой.
Для этого ракета Falcon-9 будет оснащена автоматической системой ее ликвидации в случае отклонения от заданной траектории полета.
Проводили ли Штаты консультации с Кубой по этому вопросу, не уточняется.
"Южный коридор" для пусков ракет с космодрома на мысе Канаверал был предложен ВВС США в декабре 2017 года, но к настоящему времени ни один поставщик пусковых услуг не воспользовался им. Таким образом, в ходе пуска SAOCOM 1B этот коридор используют впервые с 60-х.
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