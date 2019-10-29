США спустя полвека возобновляют полеты космических ракет над Кубой

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США в марте 2020 года планируют впервые за полвека запустить космическую ракету, траектория полета которой пройдет над Кубой, сообщил американский специализированный сайт NASA Space Flight со ссылкой на пресс-службы SpaceX и ВВС США.

В 60-е годы Штаты запускали ракеты со спутниками с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в южном направлении для их выведения на полярные орбиты. Однако при одном из таких пусков в ноябре 1960 года в результате аварии остатки второй ступени ракеты Thor упали на территории Кубы, вызвав международный скандал.

Во избежание подобных инцидентов большая часть пусков на такие орбиты была перенесена на авиабазу Ванденберг (штат Калифорния), а для эпизодических пусков до конца 60-х годов с мыса Канаверал в южном направлении траектория полета ракет была изменена, чтобы пролетать над меньшей частью территории Кубы.

Как отмечает сайт, в марте 2020 года с помощью ракеты Falcon-9 на полярную орбиту планируется вывести аргентинский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли SAOCOM 1B. Пуск будет осуществлен с мыса Канаверал, а траектория полета ракеты будет проходить над Кубой.

Для этого ракета Falcon-9 будет оснащена автоматической системой ее ликвидации в случае отклонения от заданной траектории полета.

Проводили ли Штаты консультации с Кубой по этому вопросу, не уточняется.