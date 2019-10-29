Девушку обокрали на проходившем в полной темноте спектакле "Гоголь-центра"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. У девушки украли планшет во время спектакля "Гоголь-центра": особенностью постановки было то, что проходила она в полной темноте, а глаза у зрителей должны были быть закрыты.

"По словам девушки, в минувшую субботу на премьере спектакля при ней находилась сумка с iPad. После просмотра спектакля она поняла, что планшет пропал", - сообщает во вторник полиция Москвы.

Со слов потерпевшей, спектакль проходил в полной темноте, а все зрители должны были закрыть глаза "на неопределенное время".