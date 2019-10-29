Впавшую в кому в Турции россиянку могут доставить в Петербург во вторник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская, которая впала в кому, будучи на отдыхе в Турции и сейчас находится в госпитале в Анталье, может быть транспортирована в Петербург во вторник, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

Ранее ряд СМИ и пользователей социальных сетей сообщил о тяжелом состоянии женщины, у которой случился инсульт, когда она отдыхала в Турции вместе с четырехлетней дочерью и матерью.

"Специалисты комитета по здравоохранению находятся в контакте с лечащим врачом и родственниками пострадавшей, а также сотрудниками страховой компании. Мы ожидаем, что женщина будет доставлена в Петербург сегодня, но это предварительная информация", - сказала представитель городского комитета по здравоохранению.

Она не уточнила точное время отправления и прибытия самолета, на котором предполагается эвакуировать Шиловскую, которой 31 год. По данным ведомства на вечер понедельника, ее состояние оставалось крайне тяжелым.

Информацию о готовящейся транспортировке подтвердила РИА Новости подруга и коллега россиянки Юлия Иванова. "Борт готовится к вылету", - сказала она, воздержавшись от комментариев о состоянии пострадавшей.