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РИА Новости

Впавшую в кому в Турции россиянку могут доставить в Петербург во вторник

10:58 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская, которая впала в кому, будучи на отдыхе в Турции и сейчас находится в госпитале в Анталье, может быть транспортирована в Петербург во вторник, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
Ранее ряд СМИ и пользователей социальных сетей сообщил о тяжелом состоянии женщины, у которой случился инсульт, когда она отдыхала в Турции вместе с четырехлетней дочерью и матерью.
"Специалисты комитета по здравоохранению находятся в контакте с лечащим врачом и родственниками пострадавшей, а также сотрудниками страховой компании. Мы ожидаем, что женщина будет доставлена в Петербург сегодня, но это предварительная информация", - сказала представитель городского комитета по здравоохранению.
Она не уточнила точное время отправления и прибытия самолета, на котором предполагается эвакуировать Шиловскую, которой 31 год. По данным ведомства на вечер понедельника, ее состояние оставалось крайне тяжелым.
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Информацию о готовящейся транспортировке подтвердила РИА Новости подруга и коллега россиянки Юлия Иванова. "Борт готовится к вылету", - сказала она, воздержавшись от комментариев о состоянии пострадавшей.
Согласно материалам в официальной группе в соцсети "ВКонтакте", созданной для помощи в транспортировке Шиловской на родину, самолет должен вылететь в Россию около 11.00 мск.
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