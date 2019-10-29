Более 200 проектов в сфере АПК реализованы в Подмосковье с 2014 по 2018 год

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Порядка 225 проектов в сфере агропромышленного комплекса реализовано в Московской области с 2014 по 2018, сообщил министр первый заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"В рамках инвестиций в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 по 2018 год было выделено 184 миллиарда рублей. В результате чего было реализовано 225 проектов и создано 9800 рабочих мест", - сказал хромов в рамках заседания правительства региона во вторник.