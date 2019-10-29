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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 200 проектов в сфере АПК реализованы в Подмосковье с 2014 по 2018 год

10:57 29.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Птицефабрика
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Порядка 225 проектов в сфере агропромышленного комплекса реализовано в Московской области с 2014 по 2018, сообщил министр первый заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
"В рамках инвестиций в агропромышленный комплекс Московской области с 2014 по 2018 год было выделено 184 миллиарда рублей. В результате чего было реализовано 225 проектов и создано 9800 рабочих мест", - сказал хромов в рамках заседания правительства региона во вторник.
Он также добавил, что сумма поступлений налогов и сборов в консолидированый бюджет Подмосковья по сельскому хозяйству, пищевой переработке и производству напитков с 2014 по 2018 год составила 320 миллиардов рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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