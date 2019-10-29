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РИА Новости

В Крыму открывается крупный туристский форум

10:56 29.10.2019 (обновлено: 11:27 29.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо" в Ялтинском районе Крыма
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Крупный туристский форум "Открытый Крым" стартует во вторник в Симферополе, на его полях соберется более 5 тысяч участников, сообщает министерство курортов и туризма республики.
"Форум станет главным туристическим событием в Крыму. Количество участников – более 5 тысяч человек. Продлится форум 29-30 октября", - отметили в министерстве. Площадкой проведения выбран международный выставочный центр "Коннект центр" в Симферополе.
Центральным событием форума станут пленарные сессии, посвященные Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, а также легализации и законодательному регулированию деятельности малых отелей.
Кроме того, впервые в Крыму, в рамках форума состоится финал Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма "Russian Open Event Expo", организованной Федеральным агентством по туризму, здесь соберутся более 60 участников из 15 регионов страны.
Одновременно с проведением деловых мероприятий форума состоится выставка предприятий туриндустрии: руководители здравниц, отельеры, туроператоры, товаропроизводители проведут презентации санаторно-курортных и туристических возможностей своих объектов, розыгрыши призов и подарков, концертные программы.
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"Форум "Открытый Крым" станет межрегиональной платформой для стратегического планирования развития отрасли и соберет ведущих представителей отрасли", - отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
В рамках форума также пройдет ряд семинаров и презентация Общенационального союза индустрии гостеприимства.
РИА Новости Крым и Радио "Спутник в Крыму" являются официальными информационными партнерами форума "Открытый Крым".
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмСимферопольКрымРоссияОбщество
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