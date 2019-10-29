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РИА Новости
Культура

Оперная труппа и оркестр Большого театра впервые выступят в Омане

10:57 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСбор труппы Большого театра
Сбор труппы Большого театра
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Оперная труппа и оркестр Большого театра впервые выступят в Омане, на сцене Королевской оперы Маската, сообщили в пресс-службе театра.
Для первых гастролей в Оман, которые пройдут с 29 октября по 2 ноября, Большой театр выбрал оперу "История Кая и Герды" Баневича, а в гала-концерте выступят ведущие оперные солисты театра, в числе которых Анна Нечаева, Юлия Мазурова, Эльчин Азизов, Денис Макаров и другие. За дирижерским пультом — Филипп Чижевский.
Королевская опера Маската открылась в 2011 году — это первый на Аравийском полуострове оперный театр. Здесь уже выступали артисты Мариинского и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театра балета Бориса Эйфмана, Пермского театра оперы и балета.
Большой театр после осенних гастролей оперной труппы и оркестра через несколько месяцев вновь посетит Оман, но уже с балетом "Онегин" на музыку Петра Чайковского в хореографии Джона Крэнко.
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