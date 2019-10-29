МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Оперная труппа и оркестр Большого театра впервые выступят в Омане, на сцене Королевской оперы Маската, сообщили в пресс-службе театра.

Для первых гастролей в Оман, которые пройдут с 29 октября по 2 ноября, Большой театр выбрал оперу "История Кая и Герды" Баневича, а в гала-концерте выступят ведущие оперные солисты театра, в числе которых Анна Нечаева, Юлия Мазурова, Эльчин Азизов, Денис Макаров и другие. За дирижерским пультом — Филипп Чижевский.

Королевская опера Маската открылась в 2011 году — это первый на Аравийском полуострове оперный театр. Здесь уже выступали артисты Мариинского и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театра балета Бориса Эйфмана, Пермского театра оперы и балета.