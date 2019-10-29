Губернатор Подмосковья представил нового министра энергетики региона

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил Александра Самарина в качестве нового министра энергетики региона.
Занимавший пост министра энергетики Московской области Леонид Неганов был назначен на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО "Россети".
"Александр Самарин утверждён в должности министра энергетики Московской области", - сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья во вторник.