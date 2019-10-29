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РИА Новости

Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана

10:48 29.10.2019 (обновлено: 11:06 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Дружественные отношения между президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным отражаются на всех сферах взаимодействия двух стран, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
"Турецко-российские отношения в последнее время очень хорошо развиваются. В особенности дружественные отношения между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Российской Федерации господином (Владимиром) Путиным отражаются на всех сферах взаимодействия между двумя странами", - заявил Самсар в интервью РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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Он отметил, что "в этом году мы отмечаем перекрестный год культуры и туризма". "В середине ноября мы будем участвовать в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в качестве специального гостя. И в следующем году мы будем отмечать столетие дипломатических отношений между Турцией и Россией. Наши лидеры - президенты стран - договорились о том, чтобы 2021 год объявить годом совместной, общей истории", - подчеркнул посол.
Самсар отметил, что экономические взаимоотношения между РФ и Турцией тоже положительно развиваются.
"Взаимный торговый оборот вырос на 18% и достиг 26 миллиардов долларов. И энергетика тоже является очень важной сферой взаимоотношений. И, естественно, туризм очень развивается, растет количество взаимных поездок, количество туристов из России в Турции выросло на 14%. Думаю, что мы по окончании этого года примем более шести миллионов российских туристов. И, конечно, то, что студенты обеих стран получают образование в Турции и в России, для нас тоже очень важно. И мы действительно очень довольны развитием отношений между двумя странами", - заключил посол.
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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Политолог: встреча Путина и Эрдогана "перезагрузила" ситуацию Президент Сирии поддержал решения, принятые во вторник на встрече руководителей России и Турции в Сочи. Значение достигнутых договоренностей оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
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