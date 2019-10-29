Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана

"Взаимный торговый оборот вырос на 18% и достиг 26 миллиардов долларов. И энергетика тоже является очень важной сферой взаимоотношений. И, естественно, туризм очень развивается, растет количество взаимных поездок, количество туристов из России в Турции выросло на 14%. Думаю, что мы по окончании этого года примем более шести миллионов российских туристов. И, конечно, то, что студенты обеих стран получают образование в Турции и в России, для нас тоже очень важно. И мы действительно очень довольны развитием отношений между двумя странами", - заключил посол.