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РИА Новости

В России предложили возродить комсомол

10:44 29.10.2019 (обновлено: 11:51 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир АкимовКонцерт мастеров искусств в Кремлевском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ
Концерт мастеров искусств в Кремлевском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ
© РИА Новости / Владимир Акимов
Концерт мастеров искусств в Кремлевском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Эксперты и политики, опрошенные РИА Новости, предлагают возродить комсомол в России, превратив его из идеологической организации в стартовую площадку для карьеры, нацеленную на подготовку эффективных управленцев и на самореализацию молодежи.
29 октября исполняется 101 год со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Он был создан на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 года.
Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи объединил социалистические союзы рабочей и крестьянской молодежи, возникшие в 1917 году, в единую организацию. В тезисах, утвержденных съездом, говорилось: "Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России".
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Подготовка управленцев

Замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев считает, что возрождение комсомола в РФ поможет решить проблему с подготовкой эффективных управленцев, которая сейчас остро стоит в стране.
"С точки зрения науки управления, всего 7% (людей) имеют способность к управлению от рождения. Примерно 40% - можно научить управлять, 50% - потенциально от рождения могут быть хорошими исполнителями, но к управлению они не способны", - рассказал Коломейцев.
По его словам, в современной России можно было бы обратиться к опыту комсомола.
"Октябрятская, пионерская, комсомольская организации — это что такое? Это совершенствование навыков управления с раннего возраста. Вы учитесь управлять и понимаете силу организации... Вы отрываете человека от повседневности, даёте ему знания на момент и заодно проверяете резерв кадров. Сегодня этого ничего нет, нынешняя система управления крайне неэффективна", - отметил он.
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29 октября 2018, 13:04Радио Sputnik
О комсомоле – сугубо личное. Известные люди страны вспоминаютВсесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи 29 октября 2018 года исполняется 100 лет. Радио Sputnik попросило известных в стране политиков, артистов, спортсменов, космонавтов, ученых и писателей рассказать о самых ярких событиях их комсомольской жизни.
Коломейцев поделился воспоминаниями о том, как на комсомольской стройке в Ростсельмаше, где он работал, "было 47 национальностей", и всем им "платили приличную зарплату". По его словам, комсомол давал возможность "перевоспитать" даже самых не приученных к труду молодых людей. Так, он отметил, что молодого специалиста, распределенного на работу из института, нельзя было уволить, "даже если он полный разгильдяй". Такого работника сразу ставили на квартирный льготный учёт, за год за ним закрепляли наставника, "через год он уже интегрировался в общество", а через три – уже думал о карьерном росте, рассказал Коломейцев.
Лидер "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов также отметил, что важной чертой работы с молодежью во времена комсомола было приучение к труду, выработка уважения к трудовым профессиям. По его словам, к этому принципу должны обращаться современные общественные молодежные организации. Но при этом необходимо, чтобы такие структуры давали молодежи возможность трудиться на общественных началах и не рассматривались бы исключительно как залог карьерного роста.
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Самореализация вместо идеологии

Объединение молодых людей под одной идеологией по примеру комсомола сегодня не будет актуальным, считает председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий. На смену идеологии в работе с молодежью должны прийти такие объединяющие принципы, как возможность самореализоваться и найти свое место в жизни, уверен он.
"Благодаря принципам комсомола наша страна получила огромный опыт, которому стоит уделять внимание и изучать. Ещё в 1990 году, когда на смену партийной идеологии пришла другая эпоха, у комсомола появились новые цели: помочь молодому человеку найти свое место в жизни, дать ему возможность проявить себя, реализовать свой потенциал. Эти задачи не касаются политики, они несут исключительно социально значимый характер", - рассказал председатель Красноруцкий.
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Он напомнил, что РСМ является официальным преемником ВЛКСМ. Так, на учредительном съезде в 1990 году был образован Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе ВЛКСМ, который позднее переименовали в Российский союз молодежи.
По мнению Красноруцкого, новое поколение отличается тем, что "живет настоящим", и для него главная цель жизни – "быть счастливыми". Красноруцкий уверен, что сегодня больше не нужно навязывать идеологию молодым людям, но необходимо "поддержать их желание приобрести счастье путем самореализации и достижения целей", а также "предоставить колоссальный выбор в программах и проектах".
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Лидер "Молодой Гвардии" Давыдов также отметил, что в XXI веке сложно представить объединение молодых людей "под какими-то идеологическими линиями". По его словам, сегодня на смену "идеологической линии" в работе с молодежью должны прийти такие объединяющие принципы, как "служение обществу", "личная самореализация через свой талант и профессию", "уважение к тем, кто живет в нашей стране, и тем, кто живет в других странах", "простые ценности свободы, правды, справедливости", а также сострадание. Основную объединяющую идею руководитель МГЕР сформулировал как "стремление молодежи в первую очередь быть, а во вторую очередь – иметь".
"Молодежь – это буря, что держит в тонусе весь мир и сотрясает все сферы общества, побуждая их к развитию. Стремительно развивающийся пласт населения нашего общества не может быть вечно привязан к постулатам прошлого. Но чтобы идти вперед, необходимо отталкиваться от имеющейся практики", - заключил председатель РСМ.
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Российский коммунистический союз молодежи (комсомол)
621410429
Обсудить 14
РостсельмашГосдума РФМолодая гвардияРоссияВЛКСМОбщество
Популярные комментарии
Жаль что СССР развалили!!! Если бы всё правильно реорганизовали в начале 90-х жили бы не хуже американцев и человек был бы ЧЕЛОВЕКОМ , но кому-то это было не выгодно...
29 октября, 10:50
Kant S.U.
620003
Был такой комсомолец, Ходорковский. Активист. Создал он с комсомольцами-сотоварищами, на деньги буржуинов Менатеп...
29 октября, 10:57
Евгений Д
740000
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