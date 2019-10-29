В Китае сотрудники больницы продавали иглы от капельницы певца

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек отстранили от должности в китайской больнице в связи с продажей иголок от капельницы китайско-сингапурского поп-певца Линь Цзюньцзе, сообщает издание Paper.
В субботу певец после концерта в городском округе Чжэньцзян отправился в местную больницу, потому что простудился. Там ему поставили капельницу. После этого кто-то стал продавать иглы от капельницы и упаковки от раствора для инъекций, который ему вводили.
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Первый народный госпиталь Чжэнцзяна сообщил, что после расследования больница отстранила от должности сотрудников, имевших отношение к делу. Всего отстранили 11 человек.
Линь Цзюньцзе считается одним из самых высокооплачиваеммых певцов в Азии. Всего у него 11 альбомов. В 2007 году он попал в книгу рекордов Гинесса, потому что подписал 3 052 диска за 2 часа 50 минут.