В Китае сотрудники больницы продавали иглы от капельницы певца

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек отстранили от должности в китайской больнице в связи с продажей иголок от капельницы китайско-сингапурского поп-певца Линь Цзюньцзе, сообщает издание Одиннадцать человек отстранили от должности в китайской больнице в связи с продажей иголок от капельницы китайско-сингапурского поп-певца Линь Цзюньцзе, сообщает издание Paper

В субботу певец после концерта в городском округе Чжэньцзян отправился в местную больницу, потому что простудился. Там ему поставили капельницу. После этого кто-то стал продавать иглы от капельницы и упаковки от раствора для инъекций, который ему вводили.

Первый народный госпиталь Чжэнцзяна сообщил, что после расследования больница отстранила от должности сотрудников, имевших отношение к делу. Всего отстранили 11 человек.