Турецкий посол прокомментировал соглашения Анкары с Россией и США по Сирии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Соглашения Анкары с Вашингтоном и Москвой по ситуации в Сирии не являются альтернативами, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар в интервью РИА Новости.
"На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США <...> дополняют друг друга", — уточнил он.
Дипломат также отметил, что Турция — одна из немногих стран, которая в рамках Астанинского формата в диалоге с Россией и Ираном прикладывает максимальные усилия для формирования сирийского Конституционного комитета.
"Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии", — заключил он.
25 октября, 19:16РИА НовостиГуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
Ситуация в Сирии
Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.
После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, заняв несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в частности, впервые за пять лет вошли в Ракку.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии
Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
В Сочи 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.