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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкий посол прокомментировал соглашения Анкары с Россией и США по Сирии

10:32 29.10.2019 (обновлено: 11:10 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Соглашения Анкары с Вашингтоном и Москвой по ситуации в Сирии не являются альтернативами, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар в интервью РИА Новости.
"На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США <...> дополняют друг друга", — уточнил он.
Дипломат также отметил, что Турция — одна из немногих стран, которая в рамках Астанинского формата в диалоге с Россией и Ираном прикладывает максимальные усилия для формирования сирийского Конституционного комитета.
"Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии", — заключил он.
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Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.
После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, заняв несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в частности, впервые за пять лет вошли в Ракку.
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
В Сочи 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
Читайте полный текст интервью >>
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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