Турецкий посол прокомментировал соглашения Анкары с Россией и США по Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Соглашения Анкары с Вашингтоном и Москвой по ситуации в Сирии не являются альтернативами, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар в интервью РИА Новости.

"На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США <...> дополняют друг друга", — уточнил он.

Дипломат также отметил, что Турция — одна из немногих стран, которая в рамках Астанинского формата в диалоге с Россией и Ираном прикладывает максимальные усилия для формирования сирийского Конституционного комитета.

"Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии", — заключил он.

Ситуация в Сирии

Турция 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. За два дня до этого Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части страны.

После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии турецким силам. Правительственные войска Сирии стянули к северным рубежам, заняв несколько городов, ранее подконтрольных курдам, в частности, впервые за пять лет вошли в Ракку.

Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила операцию, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

В Сочи 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.