В Greenpeace назвали самый распространенный мусор у российских водоемов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 100% мусора на прибрежных территориях составляет одноразовый пластик, а окурки занимают самую большую долю в 29,7% среди загрязнителей берегов российских водоемов, говорится в сообщении российского отделения Greenpeace по итогам всероссийской акции мониторинга прибрежного мусора в РФ.

По методике, предоставленной Greenpeace, российские добровольцы провели мониторинг берегов водоемов на предмет пластикового загрязнения. Участники народных проверок собрали, посчитали и рассортировали по категориям 229,1 тысячи фрагментов мусора. Оказалось, что 68,1% из них занимает пластик, а 31,9% — другие виды отходов.

"Главными одноразовыми загрязнителями стали окурки, они занимают почти треть (29,7%) от всего найденного пластика. В топ-10 также вошли: небольшие пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов - 9,7%, бутылки из-под напитков - 8,7%, пластиковые крышки, - 7,3% кусочки пластика (включая поролон и провода) - 5,5%, влажные салфетки - 5,2%, пакеты-майки, фасовочные пакеты - 5,1%, стаканчики для напитков и крышки от них - 4,5%, а также пищевые контейнеры, - 2,5%, включая упаковку от фастфуда", - говорится в сообщении.

Российское отделение Greenpeace также обращает внимание, что 96,2% обнаруженного мусора занимают одноразовые товары и только 3,8% - многоразовые.